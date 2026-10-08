Praga Północ Zastrzelił nieumundurowanego kolegę. Jest akt oskarżenia dla policjanta Oprac. Alicja Glinianowicz |

Rzecznik KSP o interwencji na ul. Inżynierskiej. Policjant został postrzelony, później zmarł Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Juliusz Piotrowski/TVN24

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Akt oskarżenia przeciwko Bartoszowi Z. skierowany przez Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga w Warszawie trafił do sądu w środę.

Prokuratura o przekroczeniu uprawnień służbowych

"Zgromadzony w toku postępowania przygotowawczego materiał dowodowy wykazał, że Bartosz Z. - jako funkcjonariusz policji pełniący wówczas obowiązki służbowe w KRP Warszawa VI - przekroczył przysługujące mu uprawnienia służbowe. Działając w sposób sprzeczny z art. 6, 7, 45 oraz 47 i 48 ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, dokonał nieuzasadnionego i niezgodnego z procedurami użycia środka przymusu bezpośredniego w postaci broni palnej" - podała prokurator Marzena Kiełek - Łopińsk, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Jak ustalili śledczy, Bartosz Z. strzelił z pistoletu służbowego w kierunku biorącego udział w interwencji, nieumundurowanego policjanta sierż. szt. Mateusza B. "Działanie to nastąpiło bez zachowania wymaganych reguł ostrożności i bez uwzględnienia właściwości stosowanego środka, co bezpośrednio wygenerowało stan realnego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego" - wyjaśniła prokurator.

W wyniku postrzału Mateusz B. doznał ciężkich obrażeń ciała: miał ranę postrzałową przedniej ściany klatki piersiowej w okolicy podobojczykowej. Pomimo podjętej natychmiast resuscytacji krążeniowo-oddechowej, Mateusz B. zmarł tego samego dnia w szpitalu Wojskowego Instytutu Medycznego-Państwowego Instytutu Badawczego przy Szaserów w Warszawie.

Prokuratura zarzuciła oskarżonemu przekroczenie uprawnień połączone ze spowodowaniem obrażeń ciała stanowiących ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, skutkującej śmiercią (art. 231 § 1 k.k. w zb. z art. 156 § 1 pkt 2 i § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.).

Nie przyznał się

Bartosz Z. nie przyznał się do zarzuconego mu czynu i złożył wyjaśnienia, które, jak podała prokuratura, nie korespondują ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym.

Za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem jest śmierć człowieka, sąd ma obowiązek wymierzyć karę pozbawienia wolności w wymiarze nie krótszym niż pięć lat albo karę dożywotniego pozbawienia wolności.

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Tragiczna interwencja

Do tragicznego zdarzenia doszło 23 listopada 2024 roku w Warszawie przy Inżynierskiej, podczas zatrzymania agresywnego, nietrzeźwego mężczyzny, który miał biegać po ulicy z maczetą. Na miejscu interweniowały dwa patrole policji - jeden z funkcjonariuszami w mundurach, a drugi z nieumundurowanymi policjantami.

Jeden z policjantów użył broni służbowej, wskutek czego drugi funkcjonariusz został ranny, a potem zmarł w szpitalu. Policjant, z którego broni padł strzał, służbę pełnił od ponad roku.