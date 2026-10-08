Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Północ

Zastrzelił nieumundurowanego kolegę. Jest akt oskarżenia dla policjanta

|
Policjant postrzelony w bramie
Rzecznik KSP o interwencji na ul. Inżynierskiej. Policjant został postrzelony, później zmarł
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Juliusz Piotrowski/TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga poinformowała o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia przeciwko policjantowi Bartoszowi Z., który śmiertelnie postrzelił innego funkcjonariusza policji w trakcie interwencji przy Inżynierskiej w Warszawie.

Akt oskarżenia przeciwko Bartoszowi Z. skierowany przez Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga w Warszawie trafił do sądu w środę.

Prokuratura o przekroczeniu uprawnień służbowych

"Zgromadzony w toku postępowania przygotowawczego materiał dowodowy wykazał, że Bartosz Z. - jako funkcjonariusz policji pełniący wówczas obowiązki służbowe w KRP Warszawa VI - przekroczył przysługujące mu uprawnienia służbowe. Działając w sposób sprzeczny z art. 6, 7, 45 oraz 47 i 48 ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, dokonał nieuzasadnionego i niezgodnego z procedurami użycia środka przymusu bezpośredniego w postaci broni palnej" - podała prokurator Marzena Kiełek - Łopińsk, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Jak ustalili śledczy, Bartosz Z. strzelił z pistoletu służbowego w kierunku biorącego udział w interwencji, nieumundurowanego policjanta sierż. szt. Mateusza B. "Działanie to nastąpiło bez zachowania wymaganych reguł ostrożności i bez uwzględnienia właściwości stosowanego środka, co bezpośrednio wygenerowało stan realnego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego" - wyjaśniła prokurator.

W wyniku postrzału Mateusz B. doznał ciężkich obrażeń ciała: miał ranę postrzałową przedniej ściany klatki piersiowej w okolicy podobojczykowej. Pomimo podjętej natychmiast resuscytacji krążeniowo-oddechowej, Mateusz B. zmarł tego samego dnia w szpitalu Wojskowego Instytutu Medycznego-Państwowego Instytutu Badawczego przy Szaserów w Warszawie.

Prokuratura zarzuciła oskarżonemu przekroczenie uprawnień połączone ze spowodowaniem obrażeń ciała stanowiących ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, skutkującej śmiercią (art. 231 § 1 k.k. w zb. z art. 156 § 1 pkt 2 i § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.).

Nie przyznał się

Bartosz Z. nie przyznał się do zarzuconego mu czynu i złożył wyjaśnienia, które, jak podała prokuratura, nie korespondują ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym.

Za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem jest śmierć człowieka, sąd ma obowiązek wymierzyć karę pozbawienia wolności w wymiarze nie krótszym niż pięć lat albo karę dożywotniego pozbawienia wolności.

Tragiczna interwencja

Do tragicznego zdarzenia doszło 23 listopada 2024 roku w Warszawie przy Inżynierskiej, podczas zatrzymania agresywnego, nietrzeźwego mężczyzny, który miał biegać po ulicy z maczetą. Na miejscu interweniowały dwa patrole policji - jeden z funkcjonariuszami w mundurach, a drugi z nieumundurowanymi policjantami.

Jeden z policjantów użył broni służbowej, wskutek czego drugi funkcjonariusz został ranny, a potem zmarł w szpitalu. Policjant, z którego broni padł strzał, służbę pełnił od ponad roku.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Tagi:
ProkuraturaPolicja
Czytaj także:
Doprowadzenie do prokuratury nożownika z Ostrołęki
Zaatakował nożem uczniów i nauczycieli. 19-latek doprowadzony do prokuratury
Okolice
Zatrzymanie 17-latka w Sierpcu
Planował "zrobić coś złego w szkole". Zarzut i wniosek o aresztowanie 17-latka
Sierpc
Atak w szkole pod Wyszkowem
W piątek szkoły w gminie Wyszków będą zamknięte
Okolice
Leszczydół-Nowiny. Atak w szkole podstawowej
Były uczeń zaatakował woźną. Kobieta osierociła dwoje dzieci
Okolice
Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński i ministra edukacji Barbara Nowacka
Deklaracja ministrów po atakach w szkołach
Okolice
Atak nożem w szkole w Ostrołęce, na miejsce wezwano pirotechników
Po ataku w Ostrołęce przeszukali trzy miejsca. Nowe informacje
Ostrołęka
Atak w szkole pod Wyszkowem
15-latek z ostrym narzędziem. Nie żyje jedna osoba
TVN24
S2, tunel POW, tunel Południowej Obwodnicy Warszawy, ruch w tunelu wstrzymany
Zderzenie pięciu aut na S2. Tunel obwodnicy był zamknięty
Okolice
Zamiana miejsc w oku kamery
Uderzyli w ogrodzenie i zamienili się miejscami. O jednym nie wiedzieli
Okolice
Uprowadził syna byłej partnerki, groził zabiciem. Proces
"Jestem przekonany, że dążył, by zabić to dziecko na oczach matki"
Alicja Glinianowicz
Kontrola drogowa (ilustracyjne)
O 13 egzamin, wieczorem 10 punktów i mandat na tysiąc złotych
Okolice
Akcja policji w ostrołęckiej szkole
Atak w szkole. 19-letni Jakub Z. "był spokojny, ale wycofany"
Ostrołęka
Ciemności na Muranowie
Egipskie ciemności na Muranowie. "Jest niebezpiecznie"
Piotr Bakalarski
Sąd Okręgowy w Ostrołęce skazał Andriego I. na 25 lat więzienia (zdjęcie ilustracyjne)
10 lat więzienia za próbę zgwałcenia nieletniej
Okolice
Tak zmienił się projekt TR Warszawa
Nie będzie czarnej bryły w centrum Warszawy
Piotr Bakalarski
Posiedzenie organizacyjne w sprawie procesu Bartosza G.
Ojciec zamordowanej 16-letniej Mai: to będzie dla mnie bardzo ciężki proces
Okolice
Saperzy interweniowali na ulicy Twardej
Saperzy jechali do niewybuchu. Wezwano konserwatora zabytków
Wola
Policja w szkole w Ostrołęce
Zaatakował nożem w szkole. 19-latek opuścił już szpital, pirotechnicy sprawdzili jego plecak
Ostrołęka
Byki zaatakowały dwóch mężczyzn (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakowały go byki, mężczyzna nie żyje
Okolice
Akt oskarżenia przeciwko byłemu proboszczowi za zabójstwo znajomego bezdomnego
Ksiądz stanął przed sądem, grozi mu dożywocie
Okolice
Mężczyzna rozmawiał w sieci z nastolatkami i składał im propozycje (zdj. ilustracyjne)
Składał nastolatkom propozycje. Usłyszał poważne zarzuty
Okolice
Szpital Południowy w Warszawie
Lekarz Dawid K. z zarzutem oszustwa, nie przyznał się
Ursynów
Ostrołęka
"Córka ma wielką traumę". Relacje po ataku w szkole
Ostrołęka
Atak nożownika w szkole w Ostrołęce
"Niebywała tragedia" i "nie pierwszy" taki przypadek w regionie
OSTROŁĘKA
ulica warszawa ludzie tlum miasto przejscie shutterstock_2216128791
Polski region prymusem w całej Unii Europejskiej
BIZNES
Zderzenie Porsche z autem GDDKiA na S7
Kierowca Porsche uderzył w auto drogowców. Jedna osoba ranna
MAZOWIECKIE
Zarzuty korupcyjne dla dyrektora domu opieki
Korupcja w domu opieki. Dyrektor usłyszał zarzuty
Okolice
Zabudowa Portu Praskiego na wizualizacjach
Port Praski będzie rósł przez lata. Najpierw 1270 mieszkań, później wieżowce
Dariusz Gałązka
Wyrzucał dowody przez okno, został zatrzymany
Matka rozmawiała z policją, syn wyrzucał dowody przez okno
Okolice
Kierujący motorowerem został zatrzymany (zdjęcie ilustracyjne)
Uciekał motorowerem. Wytrzeźwiał i usłyszał zarzuty
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki