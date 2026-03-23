Odnalazł się w stadzie, radzi sobie na wybiegu i ma już imię

Samica manula stepowego Jessie wygrała plebiscyt na Zwierzaka Roku Źródło: Paulina Chmielnicka-Tkaczyk/Warszawskie zoo

"Kilkanaście tysięcy osób wzięło udział w głosowaniu na imię dla naszej młodej wikuni i zdecydowaną większością głosów wybraliście dla niego właśnie imię Rafi. Dziękujemy za każdy Wasz głos i zaangażowanie w wybór jego imienia" - napisało stołeczne ZOO.

Rafi przyszedł na świat pod koniec zeszłego roku i dobrze odnalazł się w stadzie. Zimowa aura nie była dla niego problemem, bo wikunie mieszkające w Andach są przystosowane do niższych temperatur.

"Opiekunowie cały czas go doglądali i z wielką satysfakcją patrzymy, jak zdrowo rośnie i z tygodnia na tydzień coraz śmielej radzi sobie na wybiegu" - opisał stołeczny ogród zoologiczny.

Rafi - mały samiec wikunii andyjskiej Źródło: Warszawskie zoo/Facebook

Jest dzikim przodkiem alpaki

Wikunia andyjska naturalnie występuje w wysokogórskich rejonach Ameryki Południowej, przede wszystkim na terenach Peru, Boliwii, Chile i Argentyny. Jest dzikim przodkiem alpaki i należy do rodziny wielbłądowatych. Jak przekazał stołeczny ogród zoologiczny, w przeciwieństwie do udomowionych alpak, wikunie są zwierzętami płochliwymi i nieufnymi wobec ludzi.

Wizerunek wikuni znajduje się w herbie państwowym Peru, gdzie symbolizuje bogactwo fauny kraju.

Wikunia jest idealnie przystosowana do życia na stokach Andów. W jej diecie dominują górskie trawy. W celu pozyskania mikroelementów zwierzęta często piją słoną wodę i wylizują wapienne skały.

Jednym z przystosowań do przebywania na dużych wysokościach jest duże serce wikunii – jego masa jest o połowę większa od masy serca innych zwierząt tej wielkości.

Mogła wyginąć

Wikunie tworzą haremowe grupy rodzinne złożone z 6-19 osobników, jednego samca, samic i młodych.

Szacuje się, że liczebność wikunii przekroczyła 350 tysięcy osobników. Do niedawna gatunek ten był narażony na wyginięcie. W latach 60. było jedynie sześć tysięcy osobników, ale działania w celu ich ochrony spowodowały stały wzrost ich liczebności.

Wełna wikunii należy do najlepszych jakościowo. Jej pozyskanie w przeszłości często wiązało się z koniecznością zabicia zwierzęcia. Cena za kilogram wełny dochodziła do 300 dolarów. Jedno zwierzę rocznie daje około 0,5 kilograma wełny.

Opracowała Magdalena Gruszczyńska