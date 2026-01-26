Alpakom zima niestraszna. Mają "naturalną kurtkę" z oddychającej wełny

Warszawskie zoo ma nowego mieszkańca Źródło: Warszawskie zoo

"Wiadomość dnia! W Warszawskim zoo na świat przyszedł przeuroczy samczyk alpaki! Choć urodził się zimą, pod koniec grudnia, od pierwszych dni świetnie radzi sobie z niskimi temperaturami i z dużym spokojem, a nawet radością, spaceruje po wybiegu, nie przejmując się mrozami" - wskazali przedstawiciele stołecznego ogrodu zoologicznego.

I dodali, że sekretem tak dobrego przystosowania malucha do obecnych warunków jest jego wełna. Jest ona wyjątkowo gęsta, miękka i doskonale izoluje od zimna. Włókna alpaki są cieplejsze niż owcza wełna, a jednocześnie lekkie i oddychające, dzięki czemu chronią zarówno przed mrozem, jak i wilgocią.

"Nic więc dziwnego, że nasze maleństwo ma od małego 'naturalną kurtkę' i zimę znosi totalnie na luzie. W tej wełnie naprawdę jest cieplutko" - dodało warszawskie zoo.

W warszawskim zoo na świat przyszedł samczyk alpaki Źródło: Warszawskie zoo / Facebook

Ruszył konkurs na imię

Internauci mogą wziąć udział w konkursie na imię dla młodego samca alpaki. Maluch urodził się niedawno w stołecznym zoo. W 2026 roku zwierzęta w stołecznej placówce otrzymują imiona rozpoczynające się na literę "S". Alpaka przyszła jednak na świat jeszcze w 2025 roku, dlatego w tym przypadku propozycje imienia powinny się zaczynać na "R".

Propozycje imion można zgłaszać w komentarzach do piątku 30 stycznia do godz. 7.30.

Alpaka jest gatunkiem udomowionym, hodowanym przez człowieka od tysięcy lat. Nie występuje więc w dzikich stadach w naturze Ameryki Południowej, skąd pochodzi.

Jej najbliższym dzikim przodkiem jest wikunia, choć badania naukowe wskazują, że w historii alpaki obecne są również genetyczne ślady innych wielbłądowatych.