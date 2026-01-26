Logo TVN Warszawa
Praga Północ

Alpakom zima niestraszna. Mają "naturalną kurtkę" z oddychającej wełny

W warszawskim zoo na świat przyszedł samczyk alpaki
Warszawskie zoo ma nowego mieszkańca
Źródło: Warszawskie zoo
W warszawskim ogrodzie zoologicznym na świat przyszedł samczyk alpaki. Maluch świetnie radzi sobie z panującą zimą. Zoo ogłosiło konkurs na imię dla nowego mieszkańca.

"Wiadomość dnia! W Warszawskim zoo na świat przyszedł przeuroczy samczyk alpaki! Choć urodził się zimą, pod koniec grudnia, od pierwszych dni świetnie radzi sobie z niskimi temperaturami i z dużym spokojem, a nawet radością, spaceruje po wybiegu, nie przejmując się mrozami" - wskazali przedstawiciele stołecznego ogrodu zoologicznego.

I dodali, że sekretem tak dobrego przystosowania malucha do obecnych warunków jest jego wełna. Jest ona wyjątkowo gęsta, miękka i doskonale izoluje od zimna. Włókna alpaki są cieplejsze niż owcza wełna, a jednocześnie lekkie i oddychające, dzięki czemu chronią zarówno przed mrozem, jak i wilgocią.

"Nic więc dziwnego, że nasze maleństwo ma od małego 'naturalną kurtkę' i zimę znosi totalnie na luzie. W tej wełnie naprawdę jest cieplutko" - dodało warszawskie zoo.

W warszawskim zoo na świat przyszedł samczyk alpaki
W warszawskim zoo na świat przyszedł samczyk alpaki
W warszawskim zoo na świat przyszedł samczyk alpaki
Źródło: Warszawskie zoo / Facebook
W warszawskim zoo na świat przyszedł samczyk alpaki
W warszawskim zoo na świat przyszedł samczyk alpaki
Źródło: Warszawskie zoo / Facebook
W warszawskim zoo na świat przyszedł samczyk alpaki
W warszawskim zoo na świat przyszedł samczyk alpaki
Źródło: Warszawskie zoo / Facebook
W warszawskim zoo na świat przyszedł samczyk alpaki
W warszawskim zoo na świat przyszedł samczyk alpaki
Źródło: Warszawskie zoo / Facebook

Ruszył konkurs na imię

Internauci mogą wziąć udział w konkursie na imię dla młodego samca alpaki. Maluch urodził się niedawno w stołecznym zoo. W 2026 roku zwierzęta w stołecznej placówce otrzymują imiona rozpoczynające się na literę "S". Alpaka przyszła jednak na świat jeszcze w 2025 roku, dlatego w tym przypadku propozycje imienia powinny się zaczynać na "R".

Propozycje imion można zgłaszać w komentarzach do piątku 30 stycznia do godz. 7.30.

Alpaka jest gatunkiem udomowionym, hodowanym przez człowieka od tysięcy lat. Nie występuje więc w dzikich stadach w naturze Ameryki Południowej, skąd pochodzi.

Jej najbliższym dzikim przodkiem jest wikunia, choć badania naukowe wskazują, że w historii alpaki obecne są również genetyczne ślady innych wielbłądowatych.

Ma nogi cienkie jak ołówek, ale bronić się potrafi

Ma nogi cienkie jak ołówek, ale bronić się potrafi

"Ze stoickim spokojem pozwolił umieścić się w transporterze"

"Ze stoickim spokojem pozwolił umieścić się w transporterze"

Targówek

zwierzęta w mieściezwierzętaZooOgród Zoologiczny
