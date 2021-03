"Chwycił cegłówkę i rzucił nią w kierunku karetki". Policja zatrzymała 28-latka

Do ataku na ratowników pogotowia doszło w nocy z 22 na 23 marca na ulicy 11 listopada.

"W pojeździe była matka z dzieckiem"

- Zostali wezwani do dziecka, które gorączkowało. W trakcie badania, kiedy w pojeździe była matka z dzieckiem, do karetki podszedł pijany mężczyzna, który zachowywał się bardzo agresywnie. W pewnym momencie chwycił cegłówkę i rzucił nią w kierunku karetki, co spowodowało wybicie szyby, po czym wandal oddalił się z miejsca zdarzenia - przekazała policjantka.