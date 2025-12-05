Zamkną ulice, kierowcy pojadą objazdami. Ruszają prace w trzech dzielnicach

Remont na ulicy Starzyńskiego Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Zarząd Dróg Miejskich zapowiedział pracowity weekend. Już w piątek o godz. 22 prace ruszą na ulicach Odrowąża oraz Rosoła, gdzie zostanie wymieniona nawierzchnia na kolejnych odcinkach. Roboty rozpoczną się też na Starzyńskiego.

"W zeszły weekend ułożyliśmy nową nawierzchnię na zachodniej jezdni ul. św. J. Odrowąża między ul. Staniewicką a rondem Żaba. Teraz czas na odcinek od ul. Budowlanej" - wskazał Zarząd Dróg Miejskich.

Remont potrwa do poniedziałku, 8 grudnia do godz. 4.

Zamkną ulice, będą objazdy

W związku z pracami zmiany odczują kierowcy, którzy nie będą mogli skorzystać z jezdni w stronę ronda Żaba od ul. Budowlanej do ul. Staniewickiej. Natomiast na skrzyżowaniu ul. Wysockiego z ulicami Budowlaną i Matki Teresy z Kalkuty będzie jeden pas do skrętu w prawo i jeden w lewo.

"Z ul. Budowlanej nie będzie wyjazdu na ul. św. J. Odrowąża, a z ulicy Matki Teresy z Kalkuty kierowcy pojadą tylko w prawo. Ulica Pożarowa straci połącznie z ul. Odrowąża. Skrzyżowanie z ul. Staniewicką pozostanie otwarte" - dodał ZDM.

Objazd do ronda Żaba poprowadzi ulicami Matki Teresy z Kalkuty i św. Wincentego. Do ul. Pożarowej dojazd będzie ul. Staniewicką.

Rusza remont ulicy Odrowąża Źródło: ZDM

Drogowcy wracają na Ursynów

Blisko dwa tygodnie temu pojawił się nowy asfalt na ul. Rosoła. Nawierzchnia został wymieniona między ul. Płaskowickiej a skrzyżowaniem z ulicami Wesołą i Panoramiczną. Teraz przyszedł czas na wschodnią jezdnię dalej – do ul. Ciszewskiego. Drogowcy zapowiedzieli koniec prac w poniedziałek, 8 grudnia o godz. 4.

"W czasie robót remontowana jezdnia będzie zamknięta. Jeszcze przed skrzyżowaniem z ulicami Wesołą i Panoramiczną – wyjazd z nich będzie tylko w stronę ul. Płaskowickiej – wygrodzony zostanie środkowy pas. Ulica Nugat straci połączenie z ul. Rosoła, a z ul. Gandhi kierowcy z dwóch pasów skręcą tylko w prawo. Ruch na drugiej jezdni – w stronę ul. Płaskowickiej – będzie bez zmian" - podał ZDM.

Kierowcy w tym czasie pojadą objazdem wyznaczonym ul. Płaskowicką i al. KEN do ul. Ciszewskiego.

Remont na ulicy Rosoła Źródło: ZDM

Na Starzyńskiego praca podzielona na etapy

Kolejna lokalizacja, która w ten weekend przejdzie zmiany to ul. Starzyńskiego. Tam między mostem Gdańskim a rondem Starzyńskiego pojawi się nowy asfalt.

"Prace podzieliliśmy na dwa etapy. Pierwszy zakończy się w poniedziałek, 8 grudnia do godz. 4. Do tego czasu zjazd będzie zamknięty. Kierowcy nie zjadą na ul. Jagiellońską i Wybrzeże Helskie oraz nie pojadą z Wybrzeża Helskiego w kierunku ronda Starzyńskiego. Wiadukt nad rondem w stronę Targówka będzie otwarty" - doprecyzował ZDM.

Na krótkim odcinku mostu nad Wybrzeżem Helskim przejazd będzie po jednym pasie w każdą stronę. Poza tym zwężeniem kierowcy w kierunku Śródmieścia pojadą bez zmian. Objazdy zostaną wyznaczone ulicami Starzyńskiego, Namysłowską, Szymanowskiego do pl. Hallera lub ul. Ratuszowej.

Ruszają prace na Starzyńskiego Źródło: ZDM

Remont ul. Starzyńskiego Źródło: ZDM

We wtorek, 9 grudnia o godz. 21 planowany jest początek drugiego etapu prac, który potrwa do piątku, 12 grudnia do godz. 1. W tych dniach wygrodzony zostanie lewy pas, prowadzący na wiadukt nad rondem Starzyńskiego. Kierowcy będą mieli do dyspozycji prawy - prowadzący do ronda lub do Wybrzeża Helskiego. Tak samo jak w pierwszym etapie na krótkim odcinku nad Wybrzeżem przejazd będzie możliwy tylko jednym pasem w obie strony.