Robili sobie zastrzyki w wiacie śmietnikowej. Próbowali przekonać strażników, że to nic takiego

Straż miejska interweniowała na Pradze Północ (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Straż miejska

Zaniepokojeni mieszkańcy wezwali straż miejską na Pragę Północ. W wiacie śmietnikowej trzech mężczyzn robiło sobie zastrzyki. "My tu nic nie robimy" - powiedzieli, gdy zjawili się funkcjonariusze. Okazało się, że jeden z mężczyzn miał strzykawkę z metadonem - to substancja działająca podobnie do heroiny,

Mieszkańców Pragi-Północ około godziny 8 w niedzielę 2 marca, zaniepokoił widok trzech mężczyzn robiących sobie zastrzyki w wiacie śmietnikowej przy ulicy Markowskiej. Zawiadomienie wpłynęło do straży miejskiej.

"My tu nic nie robimy"

"Kiedy funkcjonariusze podjęli interwencję i zapytali ich, co robią w tym miejscu, odpowiedzi były różne, a najczęstszą z nich było: 'My tu nic nie robimy'" - przekazała straż miejska.

Funkcjonariusze zapytali, czy mają przy sobie środki lub przedmioty zabronione prawem. "Wtedy mężczyźni spojrzeli na siebie, a po chwili jeden z nich wyjął z rękawa dużą ponad 50 mililitrową strzykawkę wypełnioną przezroczystym płynem. Zapytany, co znajduje się w strzykawce, bez wahania oświadczył, że to metadon" - opisała straż miejska.

Jak wyjaśniono, specyfik ten jest dostępny wyłącznie na receptę i za zgodą lekarza, jednak mężczyzna nie leczył się z uzależnienia i nie powinien był posiadać go przy sobie. Funkcjonariuszom powiedział, że dał mu go kolega. W związku z tym strażnicy wezwali na miejsce patrol policji.

Został zatrzymany

Policjanci zatrzymali mężczyznę i przewieźli do Komendy Rejonowej Policji VII przy ulicy Jagiellońskiej, gdzie będzie musiał dokładnie wyjaśnić okoliczności wejścia w posiadanie tej substancji.

Jak doprecyzowała straż miejska, metadon to substancja działająca podobnie do heroiny, lecz niepowodująca uczucia euforii. "Jego zadaniem jest łagodzenie objawów odstawienia heroiny oraz zapobieganie wystąpieniu zespołu abstynencyjnego. Jego stosowanie jest ściśle regulowane. Nielegalne posiadanie tej substancji jest zabronione i zagrożone karą pozbawienia wolności do 3 lat" - dodała.

Przeczytaj także: Uderzenie w nielegalny hazard. W weekend zlikwidowali 56 salonów gier

KAS zlikwidowała 56 nielegalnych salonów gier Źródło: Krajowa Administracja Skarbowa