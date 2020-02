Remont zabytkowego pałacyku opóźniony. "Rozszerzyliśmy zakres prac"

Kolor elewacji musi zaakceptować konserwator

Opóźnione prace

Jesienią 2017 roku miasto podpisało umowę z firmą Budimpol na rewitalizację zabytku przy Strzeleckiej . Wartość kontraktu to prawie 8,8 milionów złotych. Jak podkreślali wówczas urzędnicy, jej celem nie jest gruntowna przebudowa. Chodzi o to, by odtworzyć historyczny charakter budynku.

Nowa siedziba domu kultury

Zanim doszło do modernizacji pałacyku, był on w bardzo złym stanie technicznym. Jednym z największych problemów było zagrzybienie. Na tvnwarszawa.pl wielokrotnie informowaliśmy o tym, co dzieje się z budynkiem. Choć urzędnicy podejmowali różne prace remontowe, mieszkańcy często zastanawiali się, czy nie zmierzają one w kierunku rozbiórki zabytku.