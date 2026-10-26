Praga Północ Opóźni się przebudowa stacji Warszawa Wschodnia Oprac. Alicja Glinianowicz |

"Ogłaszamy wielki przetarg na modernizację stacji Warszawa Wschodnia" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: UM st. Warszawa

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"Rozpoczęcie remontu stacji Warszawa Wschodnia zostało przesunięte z 13 grudnia 2026 r. na 17 stycznia 2027 r. W związku z tym od 13 grudnia 2026 r. do 16 stycznia 2027 roku włącznie pociągi PKP Intercity, które obecnie są wskazywane w wyszukiwarkach połączeń jako kursujące przez stację Warszawa Gdańska, będą kursować przez stację Warszawa Centralna" - ogłosiły PKP Intercity.

Jak dodał przewoźnik, zmiany w organizacji ruchu pociągów związane z remontem stacji Warszawa Wschodnia zaczną obowiązywać dopiero 17 stycznia 2027 r.

Przebudują siedem peronów i przystanek

Jak pisaliśmy, inwestycja na Pradze obejmie przebudowę siedmiu peronów, które zostaną w całości zadaszone, a ich wysokość ujednolicona. Zostaną wyposażone w windy i schody ruchome. Informacje o rozkładzie jazdy będą dostępne na wyświetlaczach. Wybudowanych zostanie także 46 kilometrów torów, 57 kilometrów sieci trakcyjnej i 170 rozjazdów, wszystko, by podnieść przepustowość linii.

Inwestycja zakłada przebudowę czeka także pobliski przystanek Warszawa Stadion. Dobudowany zostanie tam tymczasowy peron, który będzie służył podróżnym do czasu zakończenia wszystkich prac na linii średnicowej. Powstanie również podziemny łącznik kolei z metrem, który pozwoli na przesiadkę bez konieczności wychodzenia na zewnątrz.

Zmodernizowana stacja Warszawa Wschodnia (wizualizacja) Zmodernizowana stacja Warszawa Wschodnia (wizualizacja) Źródło zdjęcia: PKP PLK Zmodernizowana stacja Warszawa Wschodnia (wizualizacja) Źródło zdjęcia: PKP PLK Zmodernizowana stacja Warszawa Wschodnia (wizualizacja) Źródło zdjęcia: PKP PLK Zmodernizowana stacja Warszawa Wschodnia (wizualizacja) Źródło zdjęcia: PKP PLK Zmodernizowana stacja Warszawa Wschodnia (wizualizacja) Źródło zdjęcia: PKP PLK

Dzięki kolejowej inwestycji Warszawiacy zyskają także tunel drogowy z częścią pieszo-rowerową na wysokości Chodakowskiej, między Kijowską a Żupniczą (samorząd i kolej podzielą się kosztami). Zmodernizowane zostaną wszystkie trzy istniejące przejścia podziemne. W zachodnim tunelu (tym od strony Wisły) powstanie ścieżka rowerowa. Dojście na perony zapewnią schody tradycyjne, a na perony 1,2,3,4 również ruchome. Z kolei w przejściu wschodnim– schody ruchome zapewnią dojście na perony 5, 6 i 7, a schody tradycyjne na perony 1, 2, 3 i 4.

Istniejące przejścia podziemne zostaną połączone nowym tunelem dla pieszych pod peronem 6, co umożliwi wygodniejsze poruszanie się po stacji oraz dojście do ulicy Tysiąclecia. Dojście na pociągi ułatwią również windy: 4 zostaną zamontowane w przejściu środkowym, 7 w przejściu wschodnim oraz 3 przy nowym łączniku, zapewniając dostęp na perony 5, 6 i 7.

W czerwcu spółka PKP PLK podpisała z firmą Torpol umowę na modernizację stacji Warszawa Wschodnia. Kontrakt opiewa na kwotę prawie trzech miliardów złotych. Inwestycja będzie finansowana ze środków unijnych, w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.

PKP PLK nie zamieściły jeszcze komunikatu o przesunięciu terminu prac.