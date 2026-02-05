Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Północ

Od sikorki do bociana. Ptasi Punkt Przyjęć już działa

Otwarto Ptasi Punkt Przyjęć w warszawskim zoo
Otwarto Ptasi Punkt Przyjęć w warszawskim zoo
Źródło: Warszawskie zoo / Facebook
Pawilon Ptasiego Punktu Przyjęć otwarto w środę w warszawskim zoo. Mieszkańcy mogą tam przynosić dzikie ptaki wymagające pomocy medycznej.

Pawilon powstał w ramach budżetu obywatelskiego. Będzie działał przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich Ptasi Azyl, w pobliżu wejścia do zoo od strony mostu Gdańskiego.

Przekazanie ptaków jest możliwe po zejściu schodami ze skarpy, w okolice Ptasiego Azylu, ale bez wchodzenia na teren ogrodu zoologicznego.

- Specyfika funkcjonowania Ptasiego Azylu w bezpośrednim sąsiedztwie Zoo wiąże się z koniecznością przestrzegania restrykcyjnych wymogów sanitarnych. Gdy w 1998 roku powstał Ptasi Azyl, mieścił się w budynku Ptaszarni na terenie Zoo i przyjmował około półtora tysiąca ptaków rocznie. Z czasem liczba pacjentów zaczęła rosnąć, a zmiany w przepisach sprawiły, że konieczne stało się stworzenie nowej przestrzeni przeznaczonej wyłącznie dla ptasich pacjentów. W efekcie w 2014 roku na obrzeżach Zoo uruchomiono nowy obiekt Ptasiego Azylu, który od tego czasu nieustannie się rozwija. Powstają kolejne woliery rehabilitacyjne, a teraz Ptasi Punkt Przyjęć – wyjaśnił dyrektor warszawskiego zoo Andrzej Kruszewicz.

Do dzisiaj pracownicy Ptasiego Azylu i wolontariusze pełnili specjalne dyżury odbioru ptaków przy bramie zoo. Projekt pawilonu zgłoszony przez wolontariuszy do budżetu obywatelskiego w 2024 roku i został wybrany głosami Warszawiaków.

Otwarto Ptasi Punkt Przyjęć w warszawskim zoo
Otwarto Ptasi Punkt Przyjęć w warszawskim zoo
Źródło: Warszawskie zoo / Facebook

Boksy dla ptaków różnych gatunków

- W pawilonie znalazły się boksy dla ptaków różnych gatunków i wielkości - od sikorek po bociany. Obiekt został podzielony na dwie części. Osoby przynoszące ptaki potrzebujące pomocy umieszczają je w odpowiednim boksie, a pracownicy Azylu odbierają je po drugiej stronie przeznaczonej tylko dla personelu. Budynek wyposażono w ogrzewanie, wentylację, klimatyzację, instalacje sanitarne, monitoring, co ułatwi utrzymanie wysokiego standardu opieki i energooszczędność – tłumaczyła kierowniczka Ptasiego Azylu Andżelika Gackowska.

W sezonie nawet 80 ptaków dziennie

Dyrektor ds. Zielonej Warszawy Magdalena Młochowska zaznaczyła, że inwestycja odpowiada na realne potrzeby miasta – do Ptasiego Azylu trafia rocznie ponad 9 tysięcy ptaków, a w sezonie nawet do 80 dziennie. Dodała, że Ptasi Punkt Przyjęć poprawi dobrostan zwierząt, usprawni pracę zespołu Azylu oraz ułatwi mieszkańcom uzyskanie informacji o losach uratowanych ptaków.

Opracowała Alicja Glinianowicz/b

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
W Łazienkach Królewskich zamieszkał borsuk
Wyjątkowy mieszkaniec Łazienek Królewskich. "Pojawił się u nas po raz pierwszy"
Śródmieście
Żyrafa Pietruszka świętuje swoje pierwsze urodziny
Plebiscyt na Zwierzaka Roku. 12 finalistów
W warszawskim zoo przyszedł na świat kanczyl jawajski
Ma nogi cienkie jak ołówek, ale bronić się potrafi

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Warszawskie zoo / Facebook

Udostępnij:
TAGI:
zwierzęta w mieściezwierzętaZoo
Czytaj także:
Zatrzymano podejrzanych o przemyt papierosów z terenu Białorusi
Balonami przemycali papierosy z Białorusi. Zarzuty
Okolice
Zarzuty dla mężczyzny podejrzanego o atak ostrym narzędziem (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował byłą partnerkę ostrym narzędziem. Zmarła. Zarzuty i wniosek o areszt
Praga Północ
W Łazienkach Królewskich zamieszkał borsuk
Wyjątkowy mieszkaniec Łazienek Królewskich. "Pojawił się u nas po raz pierwszy"
Śródmieście
Budynek przy Moniuszki 8 na wizualizacji
Przed wojną bawiła się tu elita. Wiemy, co powstanie w budynku dawnej Adrii
Dariusz Gałązka
Roma Tower ma powstać w centrum Warszawy
Roma Tower ma komplet pozwoleń. Budowa wieżowca może ruszyć
Śródmieście
Policja zatrzymała podejrzanych o oszustwa
15-latka na przepustce udawała policjantkę. Ze wspólnikami chciała okraść małżeństwo
Bemowo
Wypadek na torach z udziałem człowieka w Żyrardowie
Śmiertelny wypadek na torach. "Większość połączeń odwołana lub opóźniona"
Okolice
Niebezpieczna sytuacja na nagraniu
Zamyślił się i nie zauważył pieszego na pasach. Nagranie
Okolice
Marznące opady w Warszawie
Niełatwy poranek. Marznący deszcz, ślisko na chodnikach
Ulice
Awaria ciepłownicza we Włochach
Ciepło wraca do mieszkańców Ursusa. Awaria usunięta
Ursus
Przejazd kolejowy bez opuszczonych rogatek, Ząbki
Niebezpieczna sytuacja na przejeździe. "Kierowca przede mną mógł nawet nie wiedzieć"
Targówek
Awaria pociągu na stacji Warszawa Wesoła (zdjęcie ilustracyjne)
Utrudnienia na kolei po awarii pociągów
Rembertów
Służby pomogły mężczyźnie w kryzysie bezdomności
"Słabnącym głosem przekazał, że jest mu bardzo zimno, źle się czuje i za chwilę umrze"
Wawer
Kobieta wyrzuciła pieniądze przez okno (zdjęcie ilustracyjne)
Oszukiwał i wyłudzał pieniądze. Jedną z ofiar była wdowa po zmarłym w wypadku
Okolice
Odzyskane przez policjantów samochody
Luksusowe auta skradziono w Warszawie, trafiły na Litwę
Ursynów
Drzewa przy Sobieskiego leżą na mrozie
Nieposadzone drzewa leżą na siarczystym mrozie
Piotr Bakalarski
Kobieta zaatakowała ratowników medycznych
"Uderzyła głową o stół. Rana obficie krwawiła". Ugryzła ratownika, kopnęła policjanta
Okolice
Policyjna interwencja (zdj. ilus)
Para raniona ostrym narzędziem. Kobieta nie żyje, jej były partner zatrzymany
Praga Północ
Policja i skarbówka zlikwidowały biznes z podrabianą odzieżą
Podczas transmisji na żywo sprzedawali podróbki. Przerwało ją wejście służb
Okolice
Zatrzymania w sprawie podrobionych recept (zdj. ilustracyjne)
Ginekolog, psychiatra i internista podejrzani o wystawianie recept dla gangu
Okolice
Jedno z aut dachowało
Będzie fotoradar na skrzyżowaniu, gdzie zginął sześciolatek
Piotr Bakalarski
Zderzenie na autostradzie A2
Zaśnieżona A2, prosta zmiana pasa, poślizg i wypadek. Jedna osoba nie żyje
Okolice
Śmiertelne potrącenie dziecka na Pradze
Tramwaj przeciągnął 4-latka kilkaset metrów, dziecko zmarło. Koniec procesu motorniczego
Alicja Glinianowicz
Pies w schronisku
Kierowniczka schroniska zrezygnowała przez "falę hejtu"
Okolice
Tabliczka z mapą WC
Niebieskie lub brązowe. Wskażą najbliższą toaletę
Śródmieście
Sławomir Nowak
Prawomocna decyzja sądu w sprawie Nowaka
Śródmieście
Wypadek w miejscowości Chyliny
Trzy osoby zginęły w drodze na dializy. Śledztwo prokuratury
Okolice
Policjanci interweniowali w lokalu z nielegalnymi automatami
Rozbój w lokalu z automatami. Sprawcy użyli miotacza gazu
Okolice
Z noclegowni można korzystać razem z czworonogiem
"Uratował mi życie". Nie chcą rozstawać się z czworonożnymi przyjaciółmi, by móc spać w noclegowni
Śródmieście
Pociągi SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Dwa pociągi SKM pokonał mróz
Komunikacja
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki