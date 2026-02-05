Otwarto Ptasi Punkt Przyjęć w warszawskim zoo Źródło: Warszawskie zoo / Facebook

Pawilon powstał w ramach budżetu obywatelskiego. Będzie działał przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich Ptasi Azyl, w pobliżu wejścia do zoo od strony mostu Gdańskiego.

Przekazanie ptaków jest możliwe po zejściu schodami ze skarpy, w okolice Ptasiego Azylu, ale bez wchodzenia na teren ogrodu zoologicznego.

- Specyfika funkcjonowania Ptasiego Azylu w bezpośrednim sąsiedztwie Zoo wiąże się z koniecznością przestrzegania restrykcyjnych wymogów sanitarnych. Gdy w 1998 roku powstał Ptasi Azyl, mieścił się w budynku Ptaszarni na terenie Zoo i przyjmował około półtora tysiąca ptaków rocznie. Z czasem liczba pacjentów zaczęła rosnąć, a zmiany w przepisach sprawiły, że konieczne stało się stworzenie nowej przestrzeni przeznaczonej wyłącznie dla ptasich pacjentów. W efekcie w 2014 roku na obrzeżach Zoo uruchomiono nowy obiekt Ptasiego Azylu, który od tego czasu nieustannie się rozwija. Powstają kolejne woliery rehabilitacyjne, a teraz Ptasi Punkt Przyjęć – wyjaśnił dyrektor warszawskiego zoo Andrzej Kruszewicz.

Do dzisiaj pracownicy Ptasiego Azylu i wolontariusze pełnili specjalne dyżury odbioru ptaków przy bramie zoo. Projekt pawilonu zgłoszony przez wolontariuszy do budżetu obywatelskiego w 2024 roku i został wybrany głosami Warszawiaków.

Boksy dla ptaków różnych gatunków

- W pawilonie znalazły się boksy dla ptaków różnych gatunków i wielkości - od sikorek po bociany. Obiekt został podzielony na dwie części. Osoby przynoszące ptaki potrzebujące pomocy umieszczają je w odpowiednim boksie, a pracownicy Azylu odbierają je po drugiej stronie przeznaczonej tylko dla personelu. Budynek wyposażono w ogrzewanie, wentylację, klimatyzację, instalacje sanitarne, monitoring, co ułatwi utrzymanie wysokiego standardu opieki i energooszczędność – tłumaczyła kierowniczka Ptasiego Azylu Andżelika Gackowska.

W sezonie nawet 80 ptaków dziennie

Dyrektor ds. Zielonej Warszawy Magdalena Młochowska zaznaczyła, że inwestycja odpowiada na realne potrzeby miasta – do Ptasiego Azylu trafia rocznie ponad 9 tysięcy ptaków, a w sezonie nawet do 80 dziennie. Dodała, że Ptasi Punkt Przyjęć poprawi dobrostan zwierząt, usprawni pracę zespołu Azylu oraz ułatwi mieszkańcom uzyskanie informacji o losach uratowanych ptaków.

