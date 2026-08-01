Pawilon goryli zamknięty, z powodu upałów

Dwie samice goryla przyjechały do warszawskiego zoo Źródło wideo: Warszawskie zoo Źródło zdj. gł.: Warszawski Ogród Zoologiczny

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Pracownicy warszawskiego zoo poinformowali o tej sytuacji w piątek. "Od 31 lipca do odwołania goryle nie będą dostępne dla zwiedzających. Zwierzęta nie będą widoczne ani na wybiegu zewnętrznym, ani w Pawilonie Małp Człekokształtnych" - przekazali.

W Warszawie mieszkają trzy goryle: 25-letni samiec Azizi, a także samice N'Hasa i N'Iralé, które dołączyły do niego w maju ubiegłego roku. Przed ich przyjazdem do stolicy, ogród zoologiczny opuściły Viking i Bwana. Wyjechali kolejno do Arnhem i do Zurychu, gdzie poznali swoje nowe partnerki.

Goryle są roślinożercami, są łagodne i tolerancyjne dla innych gatunków. Co roku na wybiegu zewnętrznym goryli z jaj wykluwają się kaczki krzyżówki. Jak przekazali opiekunowie, Azizi darzy je wielką sympatią.

Najsilniejsze małpy na świecie

Goryle nizinne to jedne z największych i najsilniejszych małp na świecie. Zamieszkują środkową Afrykę. Zwierzęta te to przede wszystkim wegetarianie. Żywią się owocami, liśćmi, łodygami i korą drzew. Czasami urozmaicają dietę mrówkami i termitami.

Najbardziej charakterystyczną cechą samców goryla są srebrne plecy. Srebrzysty wygląd jest spowodowany przez krótkie, białe włosy, które nie są oznaką starości, natomiast pokrywają plecy samców. Ta cecha rozwija się, gdy samce są w pełni dorosłe - zwykle w wieku około 15 lat.

Goryl nizinny jest gatunkiem krytycznie zagrożony wyginięciem w najbliższej przyszłości. Objęty jest również Konwencją CITES.