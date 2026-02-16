Przetrzymywali go w mieszkaniu i okradli, wyskoczył przez okno. Akt oskarżenia

Policja zatrzymała osiem osób podejrzanych o przestępczość samochodową Źródło: Komenda Stołeczna Policji

Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do sądu 11 lutego. Jak wskazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Karolina Staros, "oskarżonym zarzucono rozbój połączony z pozbawieniem wolności 45-letniego mężczyzny".

"Stosowali przemoc fizyczną"

Wszystko działo się od 23 do 24 maja 2025 roku na Pradze. "Oskarżeni - po zaproszeniu pokrzywdzonego do mieszkania - pozbawili go wolności i przetrzymywali w tym mieszkaniu. W tym czasie stosowali wobec niego przemoc fizyczną oraz dokonali zaboru m.in. dokumentów pokrzywdzonego, telefonu komórkowego oraz kluczyków do pojazdu, a następnie samego pojazdu marki Lexus o wartości około 200 tysięcy złotych. Pokrzywdzony, wykorzystując nieuwagę sprawców, uwolnił się, wyskakując przez okno mieszkania z pierwszego piętra" - poinformowała w komunikacie prokurator Staros.

Jak zaznaczyła rzeczniczka, wkrótce ustalono tożsamość sprawców - pierwotnie czterech osób. Wszyscy zostali zatrzymani, przesłuchani w charakterze podejrzanych, następnie przedstawiono im zarzuty oraz aresztowano.

Siedmiu oskarżonych

"Następnie sukcesywnie ustalano kolejne osoby biorące udział w zdarzeniu, wydawano wobec nich postanowienia o przedstawieniu zarzutów i przeprowadzano czynności z ich udziałem. Prokurator nie zdecydował o uchyleniu tymczasowego aresztowania wobec żadnego z czterech podejrzanych i kierując akt oskarżenia, przekazał dalsze decyzje co do tych środków sądowi" - opisała Staros.

Prokurator podkreśliła, że czterech z siedmiu oskarżonych to "osoby wielokrotnie karane". Odpowiedzą między innymi za rozbój, wymuszenie rozbójnicze, posługiwanie się cudzym dokumentem, bezprawne pozbawienie wolności czy spowodowanie średniego lub lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Za te czyny grozi im od dwóch do 15 lat pozbawienia wolności.

Pozostałym sprawcom grozi z kolei kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

Opracowała Katarzyna Kędra