Dwa warianty przebudowy Wileńskiej. Ruszają konsultacje

Ulica Wileńska zostanie przebudowana Źródło: ZDM

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Przygotowaliśmy dwa warianty przebudowy. Różnią się między innymi organizacją ruchu na ulicy oraz ilością miejsca na zieleń, chodniki i parkowanie. Oba jednak zachowują charakter i klimat starej Pragi" - zapewniają drogowcy.

Czym się różnią proponowane warianty?

Pierwszy wariant zakłada według ZDM "zachowanie ruchu samochodowego w obu kierunkach na całej długości ulicy, wprowadzenie woonerfu oraz wprowadzenie nowych nasadzeń drzew i zieleni". Drugi oznacza "większe ograniczenie ruchu samochodowego, utworzenie parku linearnego na odcinku między ulicami Targową a Inżynierską, rozwinięcie stref pieszych i rowerowych, a także wprowadzenie rozwiązań sprzyjających retencji i rekreacji".

Dwa warianty przebudowy Wileńskiej Źródło: ZDM

Jak podaje ZDM, oba warianty mają na celu poprawę jakości przestrzeni publicznej, zwiększenie udziału zieleni i błękitno-zielonej infrastruktury, poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, a także adaptację do zmian klimatu poprzez retencję wody opadowej. Oba zakładają zachowanie i podkreślenie historycznych elementów ulicy.

Swoje uwagi mieszkańcy mogą przekazywać: - za pośrednictwem strony konsultacje.um.warszawa.pl - podczas dyżuru telefonicznego (18.11) od 11 do 14, pod numerem 22 55 89 348 - podczas spotkania konsultacyjnego (24.11) w Pałacyku Konopackiego, godz. 18:00-20:00.

Konsultacje zaplanowano od 6 do 30 listopada 2025 r.

Ulica Wileńska zostanie przebudowana Ulica Wileńska zostanie przebudowana Źródło: ZDM Ulica Wileńska zostanie przebudowana Źródło: ZDM Ulica Wileńska zostanie przebudowana Źródło: ZDM