Dwa warianty przebudowy Wileńskiej. Ruszają konsultacje

"Przygotowaliśmy dwa warianty przebudowy. Różnią się między innymi organizacją ruchu na ulicy oraz ilością miejsca na zieleń, chodniki i parkowanie. Oba jednak zachowują charakter i klimat starej Pragi" - zapewniają drogowcy.
Czym się różnią proponowane warianty?
Pierwszy wariant zakłada według ZDM "zachowanie ruchu samochodowego w obu kierunkach na całej długości ulicy, wprowadzenie woonerfu oraz wprowadzenie nowych nasadzeń drzew i zieleni". Drugi oznacza "większe ograniczenie ruchu samochodowego, utworzenie parku linearnego na odcinku między ulicami Targową a Inżynierską, rozwinięcie stref pieszych i rowerowych, a także wprowadzenie rozwiązań sprzyjających retencji i rekreacji".
Jak podaje ZDM, oba warianty mają na celu poprawę jakości przestrzeni publicznej, zwiększenie udziału zieleni i błękitno-zielonej infrastruktury, poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, a także adaptację do zmian klimatu poprzez retencję wody opadowej. Oba zakładają zachowanie i podkreślenie historycznych elementów ulicy.
Swoje uwagi mieszkańcy mogą przekazywać: - za pośrednictwem strony konsultacje.um.warszawa.pl - podczas dyżuru telefonicznego (18.11) od 11 do 14, pod numerem 22 55 89 348 - podczas spotkania konsultacyjnego (24.11) w Pałacyku Konopackiego, godz. 18:00-20:00.
Konsultacje zaplanowano od 6 do 30 listopada 2025 r.
