Praga Północ Dwa lata na przebudowę Warszawy Wschodniej. Kluczową rolę przejmie inna stacja Oprac. Katarzyna Kędra |

"Ogłaszamy wielki przetarg na modernizację stacji Warszawa Wschodnia" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PKP PLK

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W październiku informowaliśmy, że zmienił się termin rozpoczęcia remontu stacji Warszawa Wschodnia. Mimo początkowych deklaracji, że modernizacja ruszy jeszcze w tym roku, start prac przesunie się na styczeń: z 13 grudnia 2026 roku na 17 stycznia 2027 roku.

Przebudowa Warszawy Wschodniej została podzielona na dwa etapy. W pierwszym zmodernizowane zostaną perony 1-4 wraz z torami ruchu dalekobieżnego. Następnie prace obejmą perony 5-7 oraz tory podmiejskie.

Zmodernizowana stacja Warszawa Wschodnia (wizualizacja) Źródło zdjęcia: PKP PLK

- Podczas przebudowy Warszawy Wschodniej kluczową rolę przejmie stacja Warszawa Gdańska, która została odpowiednio przygotowana do obsługi zwiększonego ruchu. Dzięki nowemu tunelowi oraz wcześniejszym inwestycjom będzie mogła sprawnie obsługiwać niemal dwukrotnie większą liczbę pociągów niż obecnie - powiedział, cytowany w komunikacie, dyrektor Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym Polskich Linii Kolejowych Krzysztof Grünke.

- Jednocześnie utrzymamy szeroką ofertę połączeń regionalnych, aglomeracyjnych i dalekobieżnych, a ruch zostanie rozłożony pomiędzy Warszawę Gdańską, Centralną, Wschodnią, Główną oraz punkty przesiadkowe, takie jak Warszawa Ulrychów i Warszawa Młynów. Dzięki temu, mimo realizacji jednej z największych inwestycji kolejowych w Polsce, pasażerowie nadal będą mogli podróżować przez stolicę i korzystać z połączeń kolejowych - dodał.

Ruch przejmie Warszawa Gdańska

Najważniejszą zmianą będzie brak możliwości przejazdu pociągów dalekobieżnych pomiędzy Warszawą Wschodnią a Warszawą Centralną. Główną stacją, która przejmie ruch tranzytowy przez stolicę stanie się Warszawa Gdańska. Od 17 stycznia do 13 marca 2027 roku liczba pociągów obsługiwanych przez tę stację wzrośnie z około 195 do około 360 na dobę.

Zmodernizowana stacja Warszawa Wschodnia (wizualizacja) Źródło zdjęcia: PKP PLK

Przez Warszawę Gdańską będą kursować pociągi kategorii EIP, EIC, IC i TLK, łączące Trójmiasto, Kołobrzeg, Hel, Olsztyn, Białystok, Rzeszów, Lublin, Kraków, Zakopane, Szczecin, Poznań, Zieloną Górę, Wrocław i Jelenią Górę z Warszawą i pozostałymi regionami kraju. Ze stacji korzystać będą również pociągi Kolei Mazowieckich, m.in. w relacjach Góra Kalwaria - Modlin, Warszawa Zachodnia - Działdowo, Warszawa Gdańska - Radom oraz Warszawa Targówek - Skarżysko-Kamienna, a także pociągi SKM linii S4 i S40.

W czasie modernizacji Wschodniej, Warszawa Centralna będzie stacją czołową. Rozpoczynać lub kończyć bieg będą tam wybrane pociągi Intercity do Wrocławia, Szczecina i Bielska-Białej, część połączeń Polregio i Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Łodzi oraz pociągi Leo Express do Krakowa.

Od 17 stycznia zmiany w kursowaniu pociągów dalekobieżnych Źródło zdjęcia: PKP PLK

Część ruchu dalekobieżnego nadal będzie obsługiwana przez stację Warszawa Wschodnia. - Będzie ona pełnić funkcję stacji czołowej dla pociągów kursujących do i z Terespola, Lublina (przez Radzyń Podlaski), Białegostoku (przez Hajnówkę), połączeń międzynarodowych do Ukrainy, a także dla pociągów Polregio do Chełma oraz pociągów Kolei Mazowieckich do Łukowa. Jednocześnie w szerokim zakresie utrzymany zostanie ruch regionalny i aglomeracyjny - wyjaśniła Znajewska-Pawluk.

Większość połączeń regionalnych i aglomeracyjnych nadal będzie kursować linią podmiejską przez stację Warszawa Śródmieście.

Zmiany dla pieszych

W związku z prowadzonymi pracami zmieni się organizacja ruchu pasażerów na stacji. Dostępne dla podróżnych będą perony numer 5, 6 i 7.

Dojście do peronów będzie możliwe przez tunel zachodni (pierwszy od strony Wisły, przy aptece). Tunel środkowy oraz tunel wschodni będą natomiast zamknięte od strony ul. Kijowskiej. Pasażerowie będą mogli korzystać z nich wyłącznie od strony ulicy Lubelskiej i tylko do wysokości wejścia na peron nr 5.

- Trasa przez tunel środkowy będzie dedykowana osobom o ograniczonej mobilności. Przy schodach prowadzących na perony numer 5, 6 i 7 funkcjonować będą dźwigi przyschodowe, umożliwiające osobom poruszającym się na wózkach dostęp do peronów - zaznaczyła Znajewska-Pawluk.

30 pociągów ŁKA, Polregio, IC, KM będą kończyć i zaczynać bieg ze stacji Warszawa Główna. Będą to wybrane pociągi do Łodzi, Poznania, Szczecina, Jeleniej Góry czy Bielska-Białej.

Zmiany w organizacji ruchu na stacji Warszawa Wschodnia Źródło zdjęcia: PKP PLK

Ważna rola przystanków na Woli

Od 17 stycznia na nowej stacji Warszawa Ulrychów (pod wiaduktem ul. Górczewskiej) zatrzymywać się będą wszystkie pociągi Intercity kategorii EIP, EIC, IC i TLK. Łącznie zaplanowano około 130 zatrzymań pociągów na dobę.

- Przystanek kolejowy Warszawa Młynów będzie pełnić ważną funkcję węzła przesiadkowego, zapewniając dogodne połączenie z metrem. Zatrzymywać się na nim będą nie tylko pociągi regionalne i aglomeracyjne, ale również 24 pociągi Intercity - zaznaczyła Znajewska-Pawluk.

Dotyczy to połączeń kursujących m.in. na trasach: Warszawa – Przemyśl, Kraków – Olsztyn, Gdynia – Kraków, Kołobrzeg – Kraków oraz Kraków – Warszawa.

Po rozpoczęciu głównych prac pociągi lotniskowe KM linii RL będą kursowały pomiędzy Warszawą Centralną a Lotniskiem Chopina.

- W połączeniu z pociągami SKM linii S2 zapewnią połączenie centrum miasta z lotniskiem co 15 minut. Z kolei połączenia do lotniska Warszawa-Modlin obsłużą pociągi Kolei Mazowieckich relacji Góra Kalwaria - Modlin, kursujące co godzinę. Pociągi będą zatrzymywały się m.in. na stacjach Warszawa Zachodnia, Warszawa Młynów i Warszawa Gdańska, umożliwiając wygodne przesiadki do obu linii metra - przekazała Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK.

Zmiany dla tras międzynarodowych

Zmiany obejmą również połączenia międzynarodowe. Pociągi EIC "Berlin-Warszawa Express" będą kursować co dwie godziny ze stacji Warszawa Centralna i Warszawa Zachodnia. Pociągi IC i EN "Chopin" do Monachium, Pragi, Wiednia i Budapesztu będą obsługiwane przez stacje Warszawa Gdańska i Warszawa Ulrychów.

Pociągi RegioJet i Leo Express do Pragi pozostaną na stacjach Warszawa Centralna i Warszawa Zachodnia. Połączenia do Ukrainy, w tym "Wisłok" do Lwowa i "Kyiv Express" do Kijowa, będą rozpoczynały bieg na stacji Warszawa Wschodnia. Natomiast pociągi "Hańcza" i "Wigry" do Kowna i Wilna będą obsługiwane przez stacje Warszawa Gdańska oraz Warszawa Ulrychów.

Kolejny etap inwestycji, obejmujący przebudowę peronów 5-7, planowany jest od października 2028 roku. Wtedy ruch pociągów z układu dalekobieżnego zostanie skierowany z Warszawy Wschodniej i przystanku Warszawa Stadion przez tymczasowy bypass kolejowy do przystanku Warszawa Powiśle i Warszawa Śródmieście. - Aby usprawnić organizację ruchu, przy przystanku Warszawa Stadion powstanie tymczasowy peron numer 3, a obecny peron numer 2 zostanie rozbudowany i będzie posiadał dwie krawędzie peronowe - przekazała Znajewska-Pawluk.

Co się zmieni po przebudowie?

Podczas inwestycji przebudowanych zostanie siedem peronów, które zostaną zadaszone. Przebudowane zostaną też wszystkie trzy przejścia podziemne. W zachodnim tunelu (tym bliżej Wisły) pojawi się ścieżka rowerowa oraz schody prowadzące na perony 1, 2, 3 i 4. W środkowym przejściu zamontowane zostaną schody ruchome na perony 1, 2, 3 i 4, natomiast na perony podmiejskie prowadzić będą schody tradycyjne. Z kolei w przejściu wschodnim będzie odwrotnie - schody ruchome zapewnią dojście na perony 5, 6 i 7, a tradycyjne na perony 1, 2, 3 i 4.

- Wszystkie przejścia podziemne zostaną połączone nowym tunelem dla pieszych pod peronem 6, co umożliwi wygodniejsze poruszanie się po stacji oraz umożliwi dojście do ulicy Tysiąclecia - poinformowała Znajewska-Pawluk. Dojście na perony ułatwią także windy: 4 będą zamontowane w przejściu środkowym, 7 we wschodnim i 3 na perony 5, 6 i 7 przy nowym łączniku z tunelem Tysiąclecia.

Dworzec Wschodni przejdzie modernizację Źródło zdjęcia: Anna Znajewska-Pawluk/PKP PLK

W ramach tej modernizacji przebudowany zostanie także przystanek Warszawa Stadion, gdzie dobudowane zostaną: nowy peron numer 3 oraz powiększony do dwukrawędziowego peron numer 2, które będą służyć podróżnym do czasu zakończenia wszystkich prac na linii średnicowej. Powstanie również łącznik przystanku kolejowego z metrem.

- Modernizacja Warszawy Wschodniej to jedna z najważniejszych inwestycji kolejowych w kraju. Dzięki realizacji projektu poprawiona zostanie przepustowość Węzła Warszawskiego. Powstaną brakujące dziś bezkolizyjne połączenia ze średnicy regionalnej w kierunku Gdańska, a infrastruktura zostanie przygotowana pod przyszłe bezkolizyjne wyjście w kierunku Białegostoku oraz rozbudowywaną do układu czterotorowego linię numer 7 Warszawa- Lublin. Docelowo zarówno na średnicy aglomeracyjnej, jak i dalekobieżnej, pociągi będą mogły kursować nawet co 120 sekund, co przełoży się na sprawniejsze i bardziej niezawodne podróże dla pasażerów - zaznaczył członek zarządu PLK dyrektor ds. inwestycji Marcin Mochocki.

Na wysokości ulicy Chodakowskiej wybudowane zostanie nowe przejście podziemne, które zapewni mieszkańcom ciąg komunikacyjny między Pragą Południe a Pragą Północ. W ramach zadania pod stacją wybudowana zostanie konstrukcja pod przyszły tunel Tysiąclecia, który będzie realizowany przez miasto.

Zmodernizowana stacja Warszawa Wschodnia (wizualizacja) Źródło zdjęcia: PKP PLK

Prace do 2029 roku

- Przebudowa Warszawy Wschodniej to także duże zmiany w systemie zarządzania ruchem kolejowym. Wybudowana zostanie estakada łącząca stację z linią numer 9. Potężny, 29-przęsłowy (cała estakada ma ponad 1600 metrów) obiekt będzie dźwigał na sobie dwa tory i umożliwi lepsze połączenia w kierunku Gdańska, Olsztyna i Legionowa. Powstanie również nowa nastawnia wyposażona w komputerowe systemy sterowania. Prace obejmą także wiadukty kolejowe nad ulicami Targową, Siwca i Zamoyskiego - przekazała Znajewska-Pawluk.

Kolejarze zakładają, że prace przy przebudowie Warszawy Wschodniej zakończą się w 2029 roku. Po ich zakończeniu powinien rozpocząć się remont linii średnicowej na odcinku od Warszawy Zachodniej do Warszawy Stadion.