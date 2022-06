Sprzedawała nielegalny alkohol. Wpadła, bo policjanci skontrolowali jednego z klientów

W mieszkaniu na Pradze Północ policjanci zabezpieczyli kilkanaście butelek podrobionego alkoholu. Do sprawy zatrzymano 66-latkę i postawiono jej zarzut produkcji alkoholu bez wymaganego zezwolenia. Podobny zarzut usłyszał 45-latek z gminy Siennica zatrzymany w innej sprawie.

Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją północnopraskiej komendy prowadzili dochodzenie w sprawie nielegalnej produkcji i alkoholu. Ustalili, że do procederu może dochodzić w jednym z mieszkań na terenie dzielnicy.

- Operacyjni obserwowali mężczyznę, który wchodzi do lokalu i po chwili go opuścił. Postanowili sprawdzić, co było powodem jego wizyty pod tym adresem. W jego torbie znaleźli butelkę po wodzie zawierającą przezroczysty płyn. Kiedy odkręcili nakrętkę, wyczuli charakterystyczny dla alkoholu zapach - przekazała Paulina Onyszko, rzeczniczka prasowa północnopraskiej komendy.