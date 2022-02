374. urodziny warszawskiej Pragi

374. urodziny Pragi stały się dla urzędników okazją do podsumowań. W komunikacie prasowym wyliczyli, jakie zmiany przeszła dzielnica w ciągu ostatnich kilku lat.

Odbudowa zabytków

Odrestaurowany został również zabytkowy Pałacyk Konopackiego, który powstał około 1865 roku. Był to pierwszy murowany budynek Nowej Pragi. Wpisany do rejestru zabytków w 2005 roku przez wiele lat popadał w ruinę. Pod koniec 2020 roku zakończył się jego generalny remont, a teraz, jak wskazują urzędnicy Pałacyk Konopackiego "to otwarta przestrzeń, w której każdy może realizować swoje twórcze pomysły na działania animacyjne, kulturalne i społeczne".