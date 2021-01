Praski Trakt Książęcy. Wreszcie pokażą, co zakłada tajemnicza koncepcja

Podczas zdalnej sesji rady dzielnicy 10 lutego władze Pragi Północ zamierzają pokazać koncepcję Praskiego Traktu Książęcego. Wizualizacja zmian na trzech ulicach powstała ponad rok temu kosztem 150 tysięcy złotych. Do dziś widzieli ją nieliczni.

Jak informowaliśmy na początku stycznia, do tej pory wartą ponad 150 tysięcy złotych koncepcję widziało zaledwie kilku urzędników i radnych. 5 grudnia 2019 roku odbyła się jej prezentacja w trakcie posiedzenia utworzonej przy radzie dzielnicy doraźnej komisji do spraw rewitalizacji. W 2020 roku komisja nie zebrała się już ani razu. A oficjalnym tego powodem miała być pandemia.

Robocza nazwa koncepcji nawiązuje bezpośrednio do nazwy Traktu Królewskiego. Jak informował radny z Pragi Północ Grzegorz Walkiewicz, pomysł dotyczy rewitalizacji należących do miasta kamienic wzdłuż ulic Okrzei, Ząbkowskiej aż do Kawęczyńskiej, a także budynków przy ulicy Małej.