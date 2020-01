Szkoła przy Kawęczyńskiej jak nowa. Przebudowa za ponad 15 milionów złotych

Budynek został przystosowany do potrzeb niepełnosprawnych. Działa winda, która obsługuje wszystkie kondygnacje. Z uwagi na coraz większą liczbę uczniów, jest też więcej sanitariów.

"Wymieniono wszystkie instalacje, a klatki schodowe dostosowano do przepisów przeciwpożarowych. Kuchnia obsługująca stołówkę została wyposażona w nową technologię pozwalającą na wydawanie 300 posiłków dziennie, a przestrzeń stołówki przystosowana do obsługi ok. 120 osób" – wylicza stołeczny ratusz.