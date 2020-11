Szeroki chodnik przekształcili w nowy parklet

"Rabata dla Warszawy przy Dąbrowszczaków" to jeden ze zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego. Pomysł w 2018 roku zgłosił radny Grzegorz Walkiewicz. Zagłosowało na niego 452 mieszkańców Pragi Północ. W założeniu inwestycja miała pochłonąć około 50 tysięcy złotych. Urzędnikom nie udało się jednak rozstrzygnąć pierwszego przetargu we wrześniu 2019 roku, do którego zgłosiła się tylko jedna firma z propozycją przekraczającą 100 tysięcy złotych. W lutym 2020 roku został więc ogłoszony kolejny przetarg. Tym razem zgłosiły się cztery podmioty. Zwycięzcą została Grupa Kreska Piotr Dynowski. Jak czytamy w protokole dotyczącym przeprowadzonego postępowania, po negocjacjach Zarządu Zieleni udało się zbić zaproponowaną przez wykonawcę cenę 86 tysięcy złotych do 70 tysięcy.