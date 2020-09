W środę po południu na Ząbkowskiej doszło do sprzeczki pomiędzy załogą pogotowia a kierowcą lexusa. Jak ustalił nieoficjalnie nasz reporter, do kłótni dołączyli przechodnie. - Z bramy wyskoczyło kilkunastu mężczyzn, przepychali się z ratownikami i głośno krzyczeli - relacjonuje Tomasz Zieliński z tvnwarszawa.pl.

Reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński dowiedział się, że w środę po południu na Ząbkowskiej miało dojść do sprzeczki pomiędzy przechodniami a zespołem pogotowia. - Zespół medyczny potrzebował pomocy. Załoga twierdziła, że została zaatakowana przez tłum ludzi i jest w zagrożeniu. Na miejsce przyjechało kilka wolnych karetek. Pojawiła się również policja - ustalił.

Nie wiadomo, co było przyczyną konfliktu. - Zaczęło się od kłótni pomiędzy pieszym a załogą karetki. Potem z bramy wyskoczyło kilkunastu mężczyzn - przepychali się z ratownikami i głośno krzyczeli. Po około 20 minutach towarzystwo się rozeszło: mężczyźni wrócili do bramy, natomiast ratownicy i policjanci wsiedli do swoich pojazdów i odjechali - opisywał Zieliński.