"Policjanci próbowali zagrodzić mu drogę, kierowca przyspieszył i jechał w ich kierunku"

Nie zaciągnął ręcznego, uszkodził radiowóz

Policjanci pobiegli za mężczyzną i po pewnym czasie go zatrzymali. Kiedy jednak razem z zatrzymanym wrócili do radiowozu, okazało się, że auto jest uszkodzone. - Zatrzymany w momencie pozostawienia samochodu nie zaciągnął ręcznego hamulca, przez co auto stoczyło się na policyjny radiowóz, powodując w nim uszkodzenia - informuje oficer prasowa i dodaje, że na miejsce przyjechała załoga ruchu drogowego, która rozliczyła 20-latka za kolizję oraz jazdę bez wymaganych uprawnień.

Figurował w systemach jako poszukiwany

Po sprawdzeniu 20-latka w systemach informacyjnych służb okazało się też, że jest on poszukiwany w celu doprowadzenia do zakładu poprawczego. - Śledczy doprowadzili mężczyznę do prokuratury, gdzie przedstawiono mu zarzut czynnej napaści na policjantów, kradzieży z włamaniem oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej - wymienia Sulich.