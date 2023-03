Była gołoledź, mężczyzna przewrócił się na chodniku i zmarł. Jest decyzja prokuratury

Trudne warunki atmosferyczne

Po tragicznym wypadku do jakiego doszło w grudniu na Pradze Północ , pojawiły się przypuszczenia, że przyczyną mogło być oblodzenie chodnika. Przypomnijmy, doszło do niego rano u zbiegu ulic Targowej i Kłopotowskiego.

W dniu wypadku od rana panowały trudne warunki atmosferyczne. Na jezdniach i chodnikach pojawiła się gołoledź. Gdy stolicę obiegła wiadomość o śmierci 38-latka, zaczęły mnożyć się pytania o to, kto odpowiada za utrzymanie chodnika w miejscu, gdzie doszło do tragedii.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przekazał podczas konferencji prasowej, że w tej kwestii nie ma niczego do zarzucenia miejskim służbom. - Z moich informacji wynika, że za ten fragment chodnika nie odpowiada miasto, tylko odpowiada prywatny podmiot. Mówimy to wszystkim i staramy się egzekwować to, żeby również prywatne podmioty odśnieżały tam, gdzie są za to odpowiedzialne - powiedział dziennikarzom.