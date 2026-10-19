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Praga Północ

41 oskarżonych po "optymalizacji kosztów"

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Zorganizowana grupa przestępcza miała posługiwać się nierzetelnymi fakturami VAT na łączną kwotę 180 mln zł (zdjęcie ilustracyjne)
Luka VAT przekroczyła 40 miliardów. Ekonomiści tłumaczą, że to żółtka karta dla poprzedniego rządu
Źródło wideo: Stefania Kulik/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: KAS
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Do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił akt oskarżenia przeciwko 41 osobom podejrzanym o udział w procederze wystawiania i posługiwania się nierzetelnymi fakturami oraz prania brudnych pieniędzy. Wobec 32 prokurator złożył wnioski o wydanie wyroków skazujących bez przeprowadzenia rozprawy.

Oskarżeni w tej sprawie to księgowa Ewa Z. oraz Mariusz K., Sebastian R., Wiesława R.-N., a także osoby, które brały udział w procederze wystawiania i posługiwania się nierzetelnymi fakturami. Działalność podejrzanych obejmowała różne okresy w latach 2013-2022.

"Mariusz K., jako jeden z głównych pośredników w obrocie nierzetelnymi fakturami, pozyskał co najmniej kilkadziesiąt osób. Korzystał między innymi z pomocy księgowej Ewy Z., która proponowała klientom 'optymalizację kosztów' poprzez pozyskanie faktur kosztowych. Zlecenia składane do księgowej trafiały do Mariusza K., a ten przekazywał je dalej. W ten sposób proceder obejmował liczne osoby współdziałające ze sobą. Niezależnie od faktu pośredniczenia w obrocie poświadczającymi nieprawdę fakturami, pośrednicy dodatkowo pozyskiwali faktury także dla prowadzonych przez siebie działalności gospodarczych" - opisała prokurator Marzena Kiełek - Łopińska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga.

Obniżali podatki

Oskarżeni - jak informują śledczy - wprowadzali nierzetelne faktury do ksiąg prowadzonych przez siebie działalności gospodarczych bądź podmiotów gospodarczych. W efekcie, w zakresie podatku VAT od kwoty podatku należnego (do zapłaty - red.) odliczali bezpodstawnie naliczony podatek. Dokonywali także uszczuplenia w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych/prawnych poprzez uwzględnienie tychże faktur w kosztach.

16 podejrzanym zarzucono także popełnienie przestępstwa dotyczącego prania brudnych pieniędzy.

Księgowa z nakazem powstrzymania się od pracy

Wobec 36 oskarżonych stosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, a wobec 12 poręczenia majątkowe w łącznej kwocie 535 tysięcy złotych.

"Dodatkowo, wobec Ewy Z. zastosowano nakaz powstrzymywania się od podejmowania czynności związanych z wykonywaniem zawodu księgowej i innej działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie obsługi finansowo-księgowej" - dodała prokurator Marzena Kiełek - Łopińska.

W odniesieniu do 32 z 41 osób zawarto wnioski o orzeczenie przez sąd kar uzgodnionych przez prokuratora z oskarżonymi. Prokuratura nie informuje, jakie to kary.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
ProkuraturaPodatkiVATSprawy sądowe w Polsce
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