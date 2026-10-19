41 oskarżonych po "optymalizacji kosztów"

Luka VAT przekroczyła 40 miliardów. Ekonomiści tłumaczą, że to żółtka karta dla poprzedniego rządu Źródło wideo: Stefania Kulik/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KAS

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Oskarżeni w tej sprawie to księgowa Ewa Z. oraz Mariusz K., Sebastian R., Wiesława R.-N., a także osoby, które brały udział w procederze wystawiania i posługiwania się nierzetelnymi fakturami. Działalność podejrzanych obejmowała różne okresy w latach 2013-2022.

"Mariusz K., jako jeden z głównych pośredników w obrocie nierzetelnymi fakturami, pozyskał co najmniej kilkadziesiąt osób. Korzystał między innymi z pomocy księgowej Ewy Z., która proponowała klientom 'optymalizację kosztów' poprzez pozyskanie faktur kosztowych. Zlecenia składane do księgowej trafiały do Mariusza K., a ten przekazywał je dalej. W ten sposób proceder obejmował liczne osoby współdziałające ze sobą. Niezależnie od faktu pośredniczenia w obrocie poświadczającymi nieprawdę fakturami, pośrednicy dodatkowo pozyskiwali faktury także dla prowadzonych przez siebie działalności gospodarczych" - opisała prokurator Marzena Kiełek - Łopińska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga.

Obniżali podatki

Oskarżeni - jak informują śledczy - wprowadzali nierzetelne faktury do ksiąg prowadzonych przez siebie działalności gospodarczych bądź podmiotów gospodarczych. W efekcie, w zakresie podatku VAT od kwoty podatku należnego (do zapłaty - red.) odliczali bezpodstawnie naliczony podatek. Dokonywali także uszczuplenia w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych/prawnych poprzez uwzględnienie tychże faktur w kosztach.

16 podejrzanym zarzucono także popełnienie przestępstwa dotyczącego prania brudnych pieniędzy.

Księgowa z nakazem powstrzymania się od pracy

Wobec 36 oskarżonych stosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, a wobec 12 poręczenia majątkowe w łącznej kwocie 535 tysięcy złotych.

"Dodatkowo, wobec Ewy Z. zastosowano nakaz powstrzymywania się od podejmowania czynności związanych z wykonywaniem zawodu księgowej i innej działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie obsługi finansowo-księgowej" - dodała prokurator Marzena Kiełek - Łopińska.

W odniesieniu do 32 z 41 osób zawarto wnioski o orzeczenie przez sąd kar uzgodnionych przez prokuratora z oskarżonymi. Prokuratura nie informuje, jakie to kary.