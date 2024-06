Szymek i Leoś zniknęli z placu zabaw

Wsiedli do tramwaju i pojechali do sklepu

"Dzieci przedstawiły się jako Szymon i Leon i przyznały, że samowolnie oddaliły się z placu zabaw, wsiadły w tramwaj i pojechały do sklepu - bo zgłodniały. Mundurowi, na podstawie otrzymanych zdjęć, potwierdzili, że odnalezieni chłopcy to zaginieni i powiadomili rodziców. Ojcowie odebrali małych uciekinierów. To nauczka, by lepiej pilnować swoich pociech" - podsumowują strażnicy.