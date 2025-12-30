Pożar w kamienicy przy Wileńskiej Źródło: KSP

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w godzinach popołudniowych. Policjanci otrzymali zgłoszenie o pożarze kamienicy przy ul. Wileńskiej. Mundurowi ruszyli na miejsce, a po przybyciu pod wskazany adres, usłyszeli dramatyczne wołanie o pomoc dobiegające z okien na wysokości piątego piętra budynku.

"Panowało silne zadymienie"

"Kobieta, znajdująca się wewnątrz zadymionej kamienicy, krzyczała: 'Ratunku, pomocy, ja mam roczne dziecko'. Sytuacja była niezwykle dynamiczna i niebezpieczna – w budynku panowało silne zadymienie, a widoczność była bardzo ograniczona" - opisuje w komunikacie asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

Policjanci wbiegli do wnętrza kamienicy. Zaalarmowali mieszkańców o zagrożeniu, rozpoczęli ewakuację mieszkańców. Wspólnie ze strażakami oraz innymi załogami policyjnymi sprawdzili mieszkania, "mimo trudnych warunków i ryzyka zatrucia dymem".

"Bała się opuścić mieszkanie"

Łącznie wyprowadzono ośmioro mieszkańców. Policjanci ustalili również miejsce przebywania kobiety wołającej o pomoc.

"W jednym z mieszkań na piątym piętrze znajdowała się kobieta, trzymająca na rękach roczne dziecko, a także dwójka małoletnich dzieci oraz pies. Kobieta była wyraźnie przerażona i oświadczyła, że boi się opuścić mieszkanie oraz nie wie, jak bezpiecznie wydostać się z budynku" - przyznaje asp. Sobótka.

Z pomocą policjantów kobiecie wraz z dziećmi udało się bezpiecznie opuścić budynek, następnie rodzina trafiła pod opiekę ratowników medycznych. "Roczne dziecko zostało przetransportowane do szpitala w celu dalszej diagnostyki, natomiast matce oraz pozostałej dwójce dzieci udzielono pomocy medycznej na miejscu. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo" - doprecyzował policjant.