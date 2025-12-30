Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Północ

Paliło się mieszkanie w kamienicy. Policjanci uratowali kobietę z trójką dzieci

Na Pradze uratowano kobietę z trójką dzieci
Pożar w kamienicy przy Wileńskiej
Źródło: KSP
Policjanci po otrzymaniu informacji dotyczącej pożaru kamienicy na Pradze Północ udali się pod wskazany adres. Na miejscu zastali kobietę z dziećmi wołającą o pomoc. Funkcjonariusze pomogli bezpiecznie ewakuować mieszkańców.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w godzinach popołudniowych. Policjanci otrzymali zgłoszenie o pożarze kamienicy przy ul. Wileńskiej. Mundurowi ruszyli na miejsce, a po przybyciu pod wskazany adres, usłyszeli dramatyczne wołanie o pomoc dobiegające z okien na wysokości piątego piętra budynku.

"Panowało silne zadymienie"

"Kobieta, znajdująca się wewnątrz zadymionej kamienicy, krzyczała: 'Ratunku, pomocy, ja mam roczne dziecko'. Sytuacja była niezwykle dynamiczna i niebezpieczna – w budynku panowało silne zadymienie, a widoczność była bardzo ograniczona" - opisuje w komunikacie asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

Policjanci wbiegli do wnętrza kamienicy. Zaalarmowali mieszkańców o zagrożeniu, rozpoczęli ewakuację mieszkańców. Wspólnie ze strażakami oraz innymi załogami policyjnymi sprawdzili mieszkania, "mimo trudnych warunków i ryzyka zatrucia dymem".

Uratowano kobietę z trójką dzieci
Na Pradze uratowano kobietę z trójką dzieci
Na Pradze uratowano kobietę z trójką dzieci
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Na Pradze uratowano kobietę z trójką dzieci
Na Pradze uratowano kobietę z trójką dzieci
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Na Pradze uratowano kobietę z trójką dzieci
Na Pradze uratowano kobietę z trójką dzieci
Źródło: Komenda Stołeczna Policji

"Bała się opuścić mieszkanie"

Łącznie wyprowadzono ośmioro mieszkańców. Policjanci ustalili również miejsce przebywania kobiety wołającej o pomoc.

"W jednym z mieszkań na piątym piętrze znajdowała się kobieta, trzymająca na rękach roczne dziecko, a także dwójka małoletnich dzieci oraz pies. Kobieta była wyraźnie przerażona i oświadczyła, że boi się opuścić mieszkanie oraz nie wie, jak bezpiecznie wydostać się z budynku" - przyznaje asp. Sobótka.

Z pomocą policjantów kobiecie wraz z dziećmi udało się bezpiecznie opuścić budynek, następnie rodzina trafiła pod opiekę ratowników medycznych. "Roczne dziecko zostało przetransportowane do szpitala w celu dalszej diagnostyki, natomiast matce oraz pozostałej dwójce dzieci udzielono pomocy medycznej na miejscu. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo" - doprecyzował policjant.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pożar domu jednorodzinnego. Jedna osoba nie żyje

Pożar domu jednorodzinnego. Jedna osoba nie żyje

Okolice
Altana stanęła w ogniu

Altana stanęła w ogniu

Bemowo

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Stołeczna Policji

Udostępnij:
TAGI:
pożarPolicjaStraż pożarna
Czytaj także:
Skradzione ogrodzenie
Ukradli ogrodzenie wraz z bramą i furtką
Powitanie Nowego Roku na placu Zamkowym (zdjęcie ilustracyjne)
Fajerwerki w sylwestra. Warszawa apeluje, ale nie zakazuje
Śródmieście
Atak nożownika w Żyrardowie. Podejrzany został zatrzymany
Brutalny atak nożownika. Kilkukrotnie ranił 45-latka
Protest rolników (zdjęcie ilustracyjne)
Protest rolników w Wiskitkach. 30 ciągników na miejscu. Objazdy
Pożar mieszkania w Łomiankach
Seria pożarów w nocy. Dwie osoby nie żyją
Psy zagryzły kaczki w parku
"Wbiegły na taflę lodu pokrywającą zbiornik i zagryzły ptaki"
Mokotów
Swoim autem od razu przyciągnął uwagę policjantów
Tak udekorowanym autem wyjechał na drogę, skończyło się mandatem
Leżał w rowie, w jego domu ukrywał się poszukiwany (zdj. ilustracyjne)
Leżał w rowie, odwieźli go do domu. Tam ukrywał się poszukiwany 30-latek
Pożar altany na Bemowie
Altana stanęła w ogniu
Bemowo
Apelują o rezygnację z fajerwerków podczas zabaw sylwestrowych
"Huczna zabawa nie jest warta traumy zwierząt"
Śródmieście
Strefa Czystego Transportu w Warszawie
Od stycznia zmiany w Strefie Czystego Transportu
Ulice
Kobieta twierdzi, że ktoś ukradł z bagażu jej biżuterię (zdj. ilustracyjne)
Z bagażu rejestrowanego zginęła biżuteria. Sprawę bada policja
Włochy
Pożar w kamienicy na Pradze
Pożar kamienicy, nie żyje mężczyzna
Praga Północ
Zderzenie trzech aut w Tarczynie
Zderzenie trzech aut, droga była zablokowana
Mgła, zamglenia, trudne warunki na drogach
W gęstej mgle jechał z prędkością ponad 200 kilometrów na godzinę
Dwa auta niedaleko torów, policja wykluczyła akt dywersji (zdjęcie ilustracyjne)
Ktoś kręcił się przy torach, stały dwa auta. Sprawdzali, czy to akt dywersji
Wypadek w miejscowości Ligówko
Czołowe zderzenie na lokalnej drodze. Kierująca zginęła, troje rannych
Na komisariacie doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni
Przechodzień zaatakowany maczetą. Żołnierz usłyszał zarzut
Zatrzymany 36-latek usłyszał zarzut uszkodzenia mienia
Spłonęły trzy kontenery. 36-latek usłyszał zarzut
Ochota
Pożar domu jednorodzinnego
Pożar domu jednorodzinnego. Jedna osoba nie żyje
Pożar na Grochowie
Pożar na Grochowie. "Doszło do wybuchu butli"
Praga Południe
Policjanci uratowali psa, który zawisł na ogrodzeniu
Pies zawisł na ogrodzeniu
Karambol na S8 w Warszawie
Karambol na trasie S8
Żoliborz
Ewakuacja na Lotnisku Chopina (zdj. ilustracyjne)
Zwarcie instalacji na lotnisku. Ewakuowano halę odlotów
Włochy
Recyklomaty nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
Recyklomaty nie dla wszystkich. "Stanowią barierę"
Klaudia Kamieniarz
Policja zatrzymała 45-latkę
Uwierzył w historię "lekarzy", przekazał 200 tysięcy złotych
Praga Południe
Policjanci interweniowali wobec Świętego Mikołaja na skuterze (zdjęcie ilustracyjne)
W stroju Świętego Mikołaja jechał skuterem bez świateł
W pożarze zginęła jedna osoba
Pożar budynku mieszkalnego, w środku strażacy znaleźli zwłoki
Karol Beyer, widok z kościoła św. Trójcy w kier. Mazowieckiej, ogrodu zakonu misjonarzy, kościoła Św. Krzyża, 1858
Wszedł na kopułę kościoła, by zobaczyć tajemniczy ogród
Piotr Bakalarski
Pożar pszczelarni w Wołominie
Paliły się ule, zginęły cztery pszczele rodziny
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki