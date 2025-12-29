Logo TVN Warszawa
Praga Północ

Pożar kamienicy na Pradze, nie żyje mężczyzna

Pożar w kamienicy na Pradze
Rzecznik PSP o czujnikach dymu i czadu
Źródło: TVN24
W poniedziałek po południu wybuchł pożar w mieszkaniu na drugim piętrze kamienicy przy ulicy Wileńskiej. Jedna osoba nie żyje, dwie są ranne.

"Dziś o godz. 13:20 doszło do pożaru mieszkania na drugim piętrze przy ul. Wileńskiej 43. Na miejscu działało 6 zastępów straży pożarnej oraz GO KM PSP" - czytamy na profilu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy

Ewakuowali osiem osób

Strażacy podali, że w trakcie akcji ewakuowano osiem osób. Jedna osoba nie żyje, dwie są ranne.

"Pożar został zlokalizowany, a działania zakończono po dogaszeniu ognia oraz przeprowadzeniu wentylacji pomieszczeń" - podsumowano.

Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl dowiedział się, że w pożarze zginął mężczyzna.

Źródło: Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy
Źródło: Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy
Źródło: Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy
Źródło: Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy
Źródło: Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy
Źródło: Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy
Źródło: Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy
Źródło: Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy

Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy

Straż pożarna
