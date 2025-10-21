Logo TVN Warszawa
Praga Północ

Pożar poddasza w kamienicy, mieszkańcy ewakuowani

Pożar wybuchł w kamienicy przy ulicy Tarchomińskiej
Pożar w kamienicy przy ulicy Tarchomińskiej
Źródło: tvnwarszawa.pl
We wtorek nad ranem w kamienicy na warszawskiej Pradze Północ wybuchł pożar. Ogień pojawił się na poddaszu budynku. Nikt nie został poszkodowany.

Pożar wybuchł w kamienicy przy ulicy Tarchomińskiej na Szmulowiznie. Jego źródło znajdowało się na poddaszu pięciopiętrowego budynku.

- Sytuacja jest opanowana. Trwa dogaszanie pożaru - poinformował nas aspirant sztabowy Paweł Redzik z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. - Z budynku ewakuowano 20 osób. Nikt nie został poszkodowany - dodał strażak.

Po zakończeniu działań strażaków przyczyny pożaru będzie wyjaśniać policja.

Pożar wybuchł w kamienicy przy ulicy Tarchomińskiej
Pożar wybuchł w kamienicy przy ulicy Tarchomińskiej
Źródło: tvnwarszawa.pl

Autorka/Autor: dg/PKoz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl

PożaryStraż pożarna
