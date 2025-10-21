Pożar wybuchł w kamienicy przy ulicy Tarchomińskiej na Szmulowiznie. Jego źródło znajdowało się na poddaszu pięciopiętrowego budynku.
- Sytuacja jest opanowana. Trwa dogaszanie pożaru - poinformował nas aspirant sztabowy Paweł Redzik z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. - Z budynku ewakuowano 20 osób. Nikt nie został poszkodowany - dodał strażak.
Po zakończeniu działań strażaków przyczyny pożaru będzie wyjaśniać policja.
Autorka/Autor: dg/PKoz
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl