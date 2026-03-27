Praga Północ

Płonęło zaparkowane auto, obok stały inne

Pożar auta na Pradze
Straż miejska z nowym smogowozem
Źródło: Straż miejska / UM Warszawa
Na Pradze spalił się samochód zaparkowany przy ulicy Szymanowskiego. Ogień zauważyli strażnicy miejscy, którzy jako pierwsi zaczęli gasić auto.

W nocy z 25 na 26 marca, strażnicy miejscy z VI Oddziału Terenowego, patrolujący rejon Pragi-Północ zauważyli dym i płomienie wydobywające się spod maski zaparkowanego przy ulicy Szymanowskiego SUV-a.

- Było po pierwszej w nocy. Patrolowaliśmy okolice placu Hallera. W pewnym momencie zauważyłem krótki błysk w lusterku wstecznym - relacjonuje zdarzenie cytowany w komunikacie straży miejskiej funkcjonariusz, który podjął interwencję. - Powiedziałem koledze, że musimy to sprawdzić. Zawróciliśmy i wtedy zobaczyliśmy, co się dzieje - dodaje.

Pożar auta na Pradze
Pożar auta na Pradze
Źródło: Straż miejska

Sytuacja była bardzo groźna. Obok palącego się auta, przed budynkiem mieszkalnym, stały zaparkowane, jeden obok drugiego, inne samochody. Funkcjonariusze natychmiast zawiadomili straż pożarną, sami zaś upewnili się, czy wewnątrz ani w pobliżu płonącego auta nie ma ludzi. Podjęli próbę opanowania ognia, jednak samochodowa gaśnica tylko na krótki czas powstrzymała rozwój pożaru. Kiedy się wyczerpała, strażnicy odsunęli na większą odległość ciekawskich, którzy zaczęli pojawiać się na ulicy.

Pożar auta na Pradze
Pożar auta na Pradze
Źródło: Straż miejska

"Wybuch wisiał w powietrzu. W tym momencie na Szymanowskiego dotarła policja i trzy wozy strażackie, których załogi bardzo szybko opanowały ogień, nie dopuszczając do tragedii. Dzięki skoordynowanej, profesjonalnej i szybkiej reakcji służb w zdarzeniu nikt nie ucierpiał" - podsumowują strażnicy miejscy.

Biegali po rurach, zawartość ich plecaków zaskoczyła strażników miejskich
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Biegali po rurach, zawartość ich plecaków zaskoczyła strażników miejskich

Straż miejska
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Czytaj także:
W weekend na tory wyjadą zabytkowe tramwaje
Na tory wyjadą zabytkowe tramwaje
Śródmieście
Oszustwo w sieci (ilustracyjne)
Ojciec słuchał "brokera" i "inwestował". Syn zorientował się, że to oszustwo
Zderzenie auta z tramwajem
"Wjechał na czerwonym" i zderzył się z tramwajem. Motorniczy w szpitalu
Mokotów
Kierowca zignorował zakaz
Pojazd za długi i za ciężki, kierowca bez uprawnień
Okolice
Kierowca ciężarówki został zatrzymany
Telefon w ręce, ładunek bez zabezpieczenia
Okolice
Kontrola na lotnisku Warszawa Modlin
Na lotnisku przyznał, że kupił dokumenty
Okolice
Do kolizji doszło na Woli
Śmieciarką uderzył w tramwaj. Kierowca był pijany
Wola
shutterstock_2629177967
Wzięła kredyt, pieniądze przekazała nieznajomemu
Okolice
Mieszkańcy walczą o miejsca parkingowe
Nie zgadzają się na likwidację parkingu, złożyli petycję
Praga Północ
Pingwiny przylądkowe
Bilety do zoo będą droższe
Praga Północ
Chciał wyjść ze sklepu nie płacąc za zakupy (zdjęcie ilustracyjne)
Jeden wyszedł bez płacenia, drugi ukrył się w sklepie, trzeci czekał w aucie
Okolice
Decyzja prokuratury w sprawie nieprawidłowości w komisji obwodowej w Kobyłce (zdj. ilustracyjne)
Nieprawidłowości w liczeniu głosów. Decyzja prokuratury
Okolice
Kierowca się zatrzymał i uciekł pieszo
Zlekceważył znak drogowy, to był początek jego kłopotów
Okolice
Wypadek w miejscowości Nowy Konik
Kierowca w szpitalu, krajowa "92" była zablokowana
Okolice
Mycie pętli na Dworcu Centralnym
1500 wiat do umycia
Śródmieście
Zderzenie na przejeździe kolejowym w Nowej Wsi
Zderzenie z pociągiem na przejeździe kolejowym
Okolice
Składowisko odpadów w Wołominie
Odpady ze składowiska na Śląsku znalezione pod Warszawą
Okolice
Ewakuacja szkoły w miejscowości Topór
"Nieznana substancja" rozpylona w szkole. 97 osób ewakuowanych
Okolice
Autobus cmentarny C40
Autobusy i tramwaje pojadą częściej przez cały weekend
Komunikacja
Organy z kościoła w Korytnicy Łaskarzewskiej
Są starsze od kościoła, w którym się znajdują. Przeszły remont
Okolice
Motocyklista jechał po trasie S8 z prędkością 208 km/h
Szaleńczą jazdę uchwyciła kamera
Okolice
Policja zatrzymała sprawców rozboju
Pobili i okradli mężczyznę. Wpadli po trzech miesiącach
Ursynów
Remont przejdą kolejne odcinki Wisłostrady
Remonty dwóch ważnych warszawskich ulic
Ulice
Most Krasińskiego ma połączyć Żoliborz i Targówek
Kompromis, którego nie chce nikt. Co dalej z Mostem Krasińskiego?
Dariusz Gałązka
Policyjny radiowóz
Szukał go Interpol. Wpadł, bo zatrzymał się w niedozwolonym miejscu
Śródmieście
Linia 521 wciąż będzie dojeżdżać do Dworca Centralnego
Planowali skrócenie trasy linii 521. Dokąd dojedzie?
Śródmieście
Przebudują ulice w Rembertowie
Przy okazji budowy tunelu chcą wyremontować też drogi
Rembertów
Okolice ronda Wiatraczna przed zmianami
Nowy asfalt na Rondzie Wiatraczna i progi zwalniające przy pasach
Praga Południe
Zderzenie z radiowozem w Mysiadle
Zderzenie z radiowozem na sygnale. Poszkodowani dwaj policjanci
Okolice
Kierowca został ukarany dwoma mandatami w dwa dni
Dwa mandaty w dwa dni na ponad pięć tysięcy złotych
Okolice

