Praga Północ Ogień z altany przeniósł się na auta. Podejrzany o podpalenie wpadł przez monitoring Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Gdzie szukać wskazówek do montażu czujki tlenku węgla? Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa VI

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4 lipca, przed godziną 9, na rogu ulic Siedleckiej i Wołomińskiej na Pradze Północ, doszło do pożaru altany śmietnikowej.

"W wyniku pożaru doszło do całkowitego spalenia plastikowych kontenerów na odpady mieszczących się w środku altany oraz uszkodzone zostały dwa stojące obok samochody - Toyota i Mercedes" - wymieniła nadkom. Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

W autach nadpaliły się także m.in. tylne reflektory i nadkola.

Spłonęła altana śmietnikowa Źródło zdjęcia: KRP Warszawa VI

Świadek i oględziny

Szukaniem przyczyn pożaru zajęli się tym policjanci. Dotarli do świadka zdarzenia. Z biegłym z zakresu pożarnictwa przeprowadzili oględziny.

Przyjęli również zawiadomienie od przedstawiciela administracji, który oszacował straty na 30 tysięcy złotych. Przesłuchani zostali właściciele uszkodzonych samochodów.

Policja zatrzymała podejrzanego o podpalenie Źródło zdjęcia: KRP Warszawa VI

Monitoring był kluczowy

Funkcjonariusze dotarli do nagrań z kamery monitoringu, tak wytypowali do zatrzymania 64-letniego mieszkańca Pragi Północ. "Mężczyzna w przeszłości był już karany. Policjanci zatrzymali go, kilka dni później, w jego mieszkaniu" - przekazała Onyszko.

W piątek przedstawili 64-latkowi zarzut zniszczenia altany oraz dwóch osobowych aut. Mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia.

Policja zatrzymała podejrzanego o podpalenie Źródło zdjęcia: KRP Warszawa VI