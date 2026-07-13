Ogień z altany przeniósł się na auta. Podejrzany o podpalenie wpadł przez monitoring
4 lipca, przed godziną 9, na rogu ulic Siedleckiej i Wołomińskiej na Pradze Północ, doszło do pożaru altany śmietnikowej.
"W wyniku pożaru doszło do całkowitego spalenia plastikowych kontenerów na odpady mieszczących się w środku altany oraz uszkodzone zostały dwa stojące obok samochody - Toyota i Mercedes" - wymieniła nadkom. Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.
W autach nadpaliły się także m.in. tylne reflektory i nadkola.
Świadek i oględziny
Szukaniem przyczyn pożaru zajęli się tym policjanci. Dotarli do świadka zdarzenia. Z biegłym z zakresu pożarnictwa przeprowadzili oględziny.
Przyjęli również zawiadomienie od przedstawiciela administracji, który oszacował straty na 30 tysięcy złotych. Przesłuchani zostali właściciele uszkodzonych samochodów.
Monitoring był kluczowy
Funkcjonariusze dotarli do nagrań z kamery monitoringu, tak wytypowali do zatrzymania 64-letniego mieszkańca Pragi Północ. "Mężczyzna w przeszłości był już karany. Policjanci zatrzymali go, kilka dni później, w jego mieszkaniu" - przekazała Onyszko.
W piątek przedstawili 64-latkowi zarzut zniszczenia altany oraz dwóch osobowych aut. Mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia.