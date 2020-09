Odkryli szczątki w dołach śmierci. 12 szkieletów na terenie więzienia "Toledo"

Specjaliści Instytutu Pamięci Narodowej odnaleźli 12 szkieletów na terenie dawnego więzienia "Toledo" na Pradze Północ. To nie koniec poszukiwań. - Możliwy jest każdy scenariusz: ten, gdy nie znajdziemy więcej szczątków, ale też taki, że odnajdziemy ich jeszcze bardzo wiele - mówi dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN Krzysztof Szwagrzyk.

Sześć kolejnych jam grobowych ze szczątkami odkryli w środę 16 września pracownicy Biura Poszukiwań i Identyfikacji. "Tym samym liczba osób, których ciała odkryto w tym miejscu wzrasta do dwunastu" - poinformował IPN.

- Wczorajsze odkrycie nam to potwierdza. Musimy pamiętać, iż teren, na którym aktualnie pracujemy, w latach 40. wciąż stanowił teren więzienia. Ceglany mur został przesunięty wiele lat później - potwierdzają nam to odsłonięte w czasie prac dawne fundamenty. Wynika z tego zatem, że grzebania zwłok dokonywano pod więziennym murem od strony wewnętrznej. Nasze odkrycie pokrywa się z relacjami świadków, którzy obserwowali egzekucje z okien pobliskiej pralni - wyjaśnił.

"Możliwy jest każdy scenariusz"

Dodał też, że w środę odkryto zaledwie fragment terenu. - Chcemy przebadać teren na całej długości dawnego muru więziennego, by mieć pewność, iż wszystkie szczątki zostały odnalezione i podjęte. Dziś trudno powiedzieć, co przed nami. Możliwy jest każdy scenariusz: zarówno ten, gdy nie znajdziemy więcej szczątków, ale również taki, że odnajdziemy ich jeszcze bardzo wiele - mówił.

Nieoficjalnie badacze wskazują, że liczba jam grobowych, do których zrzucano więźniów, pozwala mówić, że dokonywano masowych pochówków w tym miejscu.

Tajne pochówki ofiar zbrodni

Ofiary najprawdopodobniej zostały bezwładnie wrzucone do dołów śmierci i zasypane. Szczątki będą poddane badaniom genetycznym, by móc je zidentyfikować, a następnie godnie pochowane. - To nasza misja, aby nikogo nie pozostawić "na polu bitwy" – mówił wcześniej prof. Szwagrzyk.