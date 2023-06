"Brzegi Wisły mają się ku sobie". Postęp prac na budowie mostu na Pragę

Trwa budowa mostu pieszo-rowerowego na Pragę. Drogowcy są na etapie montażu konstrukcji stalowej. "To właśnie te elementy stworzą przeprawę, po której w przyszłym roku będzie można spacerować. Po obu stronach pracują ogromne żurawie. Dzięki nim brzegi Wisły zbliżają się do siebie" - chwali się postępem prac Zarząd Dróg Miejskich.

Most pieszo-rowerowy przez Wisłę ma stać się nową wizytówką Warszawy. Jeszcze w grudniu zeszłego roku zakończyło się betonowanie filarów dwóch ostatnich rzecznych podpór. Zgodnie z planem, okres zimowy przeznaczony był na przygotowania do montażu konstrukcji stalowej. Drogowcy zapewniają, że plan jest konsekwentnie realizowany, dzięki czemu możemy zobaczyć już stalowe elementy przeprawy zamontowane na betonowych filarach.

Pierwszy ze stalowych elementów został zamontowany po stronie praskiej pod koniec kwietnia. "Zanim jednak to się stało, musiano przeprowadzić szereg prac przygotowawczych - stalowe kolosy były zwożone na plac budowy, a następnie scalane na ziemi. Dopiero po złączeniu można montować je na filarach" - opisuje w komunikacie ZDM.

Stalowe elementy są już po dwóch stronach rzeki

Równocześnie trwały przygotowania do prac po stronie śródmiejskiej – na bulwary dostarczony został ogromny żuraw Demag CC3800 – taki sam pracuje też po stronie praskiej. Drogowcy przyznają, że "było to spore wyzwanie logistyczne, a do montażu Demaga musiała zostać użyta inna, nieco mniejsza maszyna".