- Około godziny 22.35 policjanci podjęli próbę zatrzymania do kontroli kierowcy peugeota, ponieważ istniało podejrzenie, że może być pod wpływem alkoholu. Mężczyzna nie trzymał prawidłowego toru jazdy. Jednak kierowca nie zatrzymał się do kontroli - wskazuje naszej redakcji mł. asp. Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

Wówczas rozpoczął się pościg, kierowca próbując uciec przed mundurowymi wjechał na tory tramwajowe przy ul. 11 listopada, gdzie auto utknęło. Następnie mężczyzna porzucił pojazd i zaczął uciekać pieszo.

- Policjanci szybko dogonili kierowcę, wówczas okazało się, że ma on dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. To 34-latek, był trzeźwy - doprecyzował mł. asp. Chmura. - Mężczyzna został zatrzymany, a zabezpieczony pojazd trafił na parking policyjny - dodał.

Jak słyszymy, mężczyzna nie usłyszał jeszcze zarzutów. Pościg prowadziły radiowozy nieoznakowane.