"Przygotowywali się do uprowadzenia kobiety dla okupu, była od wielu miesięcy obserwowana"

Obserwowali ją od miesięcy, przygotowali auto, w którym ją mieli przetrzymywać. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zapobiegli uprowadzeniu kobiety. Policjanci rozpracowali grupę przestępczą, której członkowie zajmowali się między innymi handlem narkotykami. - W ramach śledztwa zatrzymano siedem osób, a jedną doprowadzono do prokuratury z aresztu - przekazała rzeczniczka CBŚP podinsp. Iwona Jurkiewicz.

Przygotowali już auto do przetrzymywania kobiety

W trakcie ustalania ról poszczególnych członków gangu policjanci CBŚP dotarli do informacji, z której wynikało, że przestępcy planują uprowadzić kobietę dla okupu. - Wszystko zostało skrupulatnie zaplanowane i przygotowane. Kobieta od wielu miesięcy była obserwowana, m.in. za pomocą specjalistycznego sprzętu. Najprawdopodobniej przygotowano także pojazd mający służyć do przetrzymywania kobiety. Śledczy nie wykluczają, że członkowie gangu mogli planować kolejne porwania osób dla okupu - zaznaczyła Jurkiewicz.

Policjanci CBŚP, przy wsparciu funkcjonariuszy z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Białymstoku zatrzymali siedem osób i jedną doprowadzili do prokuratury z aresztu. Działania przeprowadzono na terenie województwa mazowieckiego. - Funkcjonariusze przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych, gdzie znaleźli i zabezpieczyli między innymi jednostkę broni palnej, maczety, kilkadziesiąt telefonów komórkowych, równowartość ponad 70 tysięcy złotych w różnej walucie w gotówce i na rachunkach bankowych - wymieniła rzeczniczka.

Zarzuty

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. - Podejrzani usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, czynienia przygotowań do wzięcia zakładnika, wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków, przede wszystkim na warszawskiej Pradze czy nielegalnego posiadania broni i amunicji - poinformowała prok. Katarzyna Skrzeczkowska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.