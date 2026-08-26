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Praga Północ

Akcja na A2, zatrzymali "szefa grupy przestępczej"

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Policjanci rozbili litewską szajkę złodziei aut
Policjanci rozbili litewską szajkę złodziei aut
Źródło wideo: Komenda Stołeczna Policji
Źródło zdj. gł.: Komenda Stołeczna Policji
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Stołeczni policjanci z grupy "Orzeł" rozbili litewską grupę zajmującą się kradzieżami aut w Polsce i innych krajach Europy. Podczas akcji na autostradzie A2 zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kierowanie grupą. Odzyskali dwa skradzione samochody.

Sposób działania szajki rozpracowali funkcjonariusze stołecznej "samochodówki". Ustalili między innymi, że jej członkowie specjalizują się w kradzieżach samochodów koreańskich marek. Wiedzieli też, jakim pojazdem będą poruszać się przestępcy podczas jednego z przejazdów z od niemieckiej granicy w kierunku Litwy.

Namierzyli osobowego Forda na autostradzie A2 w okolicach Brwinowa. Przy wsparciu policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie zatrzymali pojazd. Podróżowało nim dwóch mężczyzn.

"Jeden z nich, to 40-letni szef grupy przestępczej, drugi, to 54-letni kierujący skradzionym pojazdem. Obydwaj to obywatele Litwy" - informuje młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Dodaje, że w aucie policjanci znaleźli urządzenia służące do kradzieży samochodów. Wśród zabezpieczonych przedmiotów znalazły się między innymi "gameboy" oraz sfałszowane dokumenty w językach niemieckim i fińskim, które miały posłużyć do zalegalizowania kradzionych pojazdów.

Przejęli kradzione auta

Wkrótce policjanci trafili na ślad innego auta - Hyundaia skradzionego w Niemczech. Namierzyli lawetę, która miała wywieźć go na Litwę. Zatrzymali ją na trasie S8 na Wysokości Wołomina.

"Okazało się, że przewożone auto posiada naniesiony wtórnie numer VIN, a w środku znajdują się przygotowane do jego rejestracji fałszywe dokumenty" - relacjonuje mł. asp. Śniadała.

Funkcjonariusze zdołali później odczytać prawdziwy numer VIN pojazdu. Użyli w tym celu specjalistycznych urządzeń. Dzięki temu dowiedzieli się, że Hyundai został skradziony pod koniec lipca.

Policjanci rozbili litewską szajkę złodziei aut
Policjanci rozbili litewską szajkę złodziei aut
Policjanci rozbili litewską szajkę złodziei aut
Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji
Policjanci rozbili litewską szajkę złodziei aut
Policjanci rozbili litewską szajkę złodziei aut
Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji
Policjanci rozbili litewską szajkę złodziei aut
Policjanci rozbili litewską szajkę złodziei aut
Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji
Policjanci rozbili litewską szajkę złodziei aut
Policjanci rozbili litewską szajkę złodziei aut
Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji
Policjanci rozbili litewską szajkę złodziei aut
Policjanci rozbili litewską szajkę złodziei aut
Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji
Policjanci rozbili litewską szajkę złodziei aut
Policjanci rozbili litewską szajkę złodziei aut
Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji

Dwie osoby z zarzutami

Obaj obywatele Litwy zostali zatrzymani. Policjanci z Grupy "Orzeł" przekazali zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ. Tam przedstawiono im zarzuty. Są podejrzani o kradzież z włamaniem Hyundaia z terytorium Niemiec. Podejrzany o kierowanie grupą odpowie także za kradzieże z włamaniami trzech aut marki Kia z terenu Warszawy i Piaseczna.

Na wniosek śledczych sąd zdecydował o tymczasowym areszcie na okres trzech miesięcy wobec obu podejrzanych.

"Sprawa ma charakter rozwojowy. Śledczy nie wykluczają, że podejrzani mają na swoim koncie więcej kradzieży samochodów z Polski i innych krajów Unii Europejskiej" - zaznacza mł. asp. Śniadała.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaPrzestępczość w WarszawiekradzieżPrzestępstwaGrupa przestępcza
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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