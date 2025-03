Podejrzani o napad na mężczyznę zostali zatrzymani Źródło: KRP Warszawa VI

Policjanci zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o dokonanie napadu na 44-letniego mężczyznę. Policja ustaliła, że napastnicy pobili go i ukradli mu kartę do konta, z którego wypłacili pieniądze.

Do napadu doszło w nocy z 29 na 30 stycznia w rejonie ulicy Inżynierskiej. Na komendę zgłosił się mężczyzna, który twierdził, że pobiło go trzech napastników. Zabrali mu kartę płatniczą i zażądali podania kodu PIN do niej. Po zdarzeniu z konta pokrzywdzonego zniknęło 800 złotych.

Kryminalni wytypowali sprawców. - Ustaleni przez nich napastnicy byli już wcześniej notowani przez policję, między innymi za kradzieże. Najmłodszy z nich był dodatkowo poszukiwany nakazem doprowadzenia do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego - wyjaśniła nadkomisarz Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Warszawa VI.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty dokonania rozboju na 44-latku, wymuszenia rozbójniczego, uszkodzenia ciała i posiadania narkotyków. - Sąd uwzględnił wnioski prokuratora i tymczasowo aresztował wszystkich mężczyzn na trzy miesiące - podsumowała Paulina Onyszko.

