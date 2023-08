Pociąg skierowano na niewłaściwą stację, został wycofany ze szlaku

Pociąg z Lublina do Wrocławia zamiast na stację Warszawa Gdańska skierowano na Warszawę Wschodnią. Został wycofany ze szlaku. Jak informuje spółka PKP PLK, nie było zagrożenia dla pasażerów.

Do zdarzenia doszło w piątek rano. Jak informuje w komunikacie spółka PKP PLK, o godzinie 7.10 pociąg PKP Intercity relacji Lublin – Wrocław został wyprawiony na tor niezgodny z rozkładem jazdy.

Skład został wycofany w kierunku Warszawy Gdańskiej i przyjechał na stację z ok. 30- minutowym opóźnieniem. "Powołana została komisja kolejowa, która zbada przyczyny zdarzenia" - zaznaczono w komunikacie.

Kolizja z koparką

To niejedyne zdarzenie na kolei, do którego doszło w piątek rano na terenie Warszawskiego Węzła Kolejowego. W rejonie stacji Warszawa Wawer doszło do starcia pociągu PKP Intercity relacji Warszawa – Chełm z koparką wykonawcy, który prowadzi prace na tym odcinku. Nikomu nic się nie stało.