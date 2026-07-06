"Zachwyca wszystkich swoim urokiem". Potrzebuje imienia

Urodziny samicy mrówkojada Yuri w stołecznym zoo Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Dawid Wdowiński/warszawskie zoo

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"Samiczka urodziła się kilka tygodni temu, a jej rodzicami są Juana i Pitchu. Mała waży około kilograma, a docelowo osiągnie wzrost do około 40 centymetrów i zachwyca wszystkich swoim urokiem" – poinformowali opiekunowie.

Samiczka pudu południowego Źródło zdjęcia: Dawid Wdowiński/warszawskie zoo

Będzie na "S"

W mediach społecznościowych ruszył plebiscyt na imię dla małej pudu. Do niedzieli można zgłaszać propozycje. W tym roku wszystkie zwierzęta urodzone w warszawskim zoo otrzymują imiona na literę "S" i na propozycje zaczynające się na tę właśnie literę czeka zoo.

Rok temu urodziła się w stolicy samiczka pudu – Rosa, a rok wcześniej – Pralinka.

Samiczka pudu południowego Źródło zdjęcia: Dawid Wdowiński/warszawskie zoo

Płochliwy i rzadko widziany

Pudu południowy to mały ssak z rodziny jeleniowatych występujący w Ameryce Południowej. Jest niewiele większy od swojego kuzyna, pudu północnego, co czyni go drugim najmniejszym jeleniowatym świata. Populacja pudu południowego stale się zmniejsza w wyniku utraty siedlisk. Obecnie gatunek ten znajduje się w kategorii bliski zagrożenia.

Dorosłe samce ważą poniżej 15 kilogramów i mają w kłębie zaledwie 30-40 centymetrów, samice są o około kilogram lżejsze. Zwierzęta te mają stosunkowo długą sierść składającą się z charakterystycznych, pustych w środku włosów. Umaszczenie jest zmienne sezonowo: od rudawo-cynamonowego w porze ciepłej po ciemnobrązowe zimą. U młodych, jak u wielu innych jeleniowatych, występują jasne plamki na bokach ciała. Samce mają krótkie (około 7 centymetrów), ostre, nierozdwojone poroże, które zrzucają w lipcu.

Dokładny zasięg pudu południowego jest dość trudny do określenia, bo ssak ten jest bardzo płochliwy i rzadko widziany.

Pudu południowy jest roślinożercą. Wyszukuje w lasach wysoko odżywcze części roślin – zjada liście, pąki i owoce z gałęzi krzewów.

Samiczka pudu południowego Źródło zdjęcia: Dawid Wdowiński/warszawskie zoo