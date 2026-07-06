Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Północ

"Zachwyca wszystkich swoim urokiem". Potrzebuje imienia

|
Samiczka pudu południowego
Urodziny samicy mrówkojada Yuri w stołecznym zoo
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Dawid Wdowiński/warszawskie zoo
Samiczka pudu południowego urodziła się w warszawskim zoo. To jeden z najmniejszych jeleni świata. Mała mieszkanka potrzebuje imienia. Wybiorą je internauci. Powinno zaczynać się na literę "S".

"Samiczka urodziła się kilka tygodni temu, a jej rodzicami są Juana i Pitchu. Mała waży około kilograma, a docelowo osiągnie wzrost do około 40 centymetrów i zachwyca wszystkich swoim urokiem" – poinformowali opiekunowie.

Samiczka pudu południowego
Samiczka pudu południowego
Źródło zdjęcia: Dawid Wdowiński/warszawskie zoo

Będzie na "S"

W mediach społecznościowych ruszył plebiscyt na imię dla małej pudu. Do niedzieli można zgłaszać propozycje. W tym roku wszystkie zwierzęta urodzone w warszawskim zoo otrzymują imiona na literę "S" i na propozycje zaczynające się na tę właśnie literę czeka zoo.

Rok temu urodziła się w stolicy samiczka pudu – Rosa, a rok wcześniej – Pralinka.

Samiczka pudu południowego
Samiczka pudu południowego
Źródło zdjęcia: Dawid Wdowiński/warszawskie zoo

Płochliwy i rzadko widziany

Pudu południowy to mały ssak z rodziny jeleniowatych występujący w Ameryce Południowej. Jest niewiele większy od swojego kuzyna, pudu północnego, co czyni go drugim najmniejszym jeleniowatym świata. Populacja pudu południowego stale się zmniejsza w wyniku utraty siedlisk. Obecnie gatunek ten znajduje się w kategorii bliski zagrożenia.

Dorosłe samce ważą poniżej 15 kilogramów i mają w kłębie zaledwie 30-40 centymetrów, samice są o około kilogram lżejsze. Zwierzęta te mają stosunkowo długą sierść składającą się z charakterystycznych, pustych w środku włosów. Umaszczenie jest zmienne sezonowo: od rudawo-cynamonowego w porze ciepłej po ciemnobrązowe zimą. U młodych, jak u wielu innych jeleniowatych, występują jasne plamki na bokach ciała. Samce mają krótkie (około 7 centymetrów), ostre, nierozdwojone poroże, które zrzucają w lipcu.

Dokładny zasięg pudu południowego jest dość trudny do określenia, bo ssak ten jest bardzo płochliwy i rzadko widziany.

Pudu południowy jest roślinożercą. Wyszukuje w lasach wysoko odżywcze części roślin – zjada liście, pąki i owoce z gałęzi krzewów.

Samiczka pudu południowego
Samiczka pudu południowego
Źródło zdjęcia: Dawid Wdowiński/warszawskie zoo
ZOBACZ TAKŻE:
35 min
pc
Choroba, która dopada co piątego Polaka. "Na początku mówi do nas szeptem"
Joanna Kryńska
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
TVN24
Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
ZooOgród Zoologicznyzwierzętaciekawostki
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 11
"Wypadł z drogi i uderzył w drzewo". Kierowca nie żyje
Okolice
Katowice-Pyrzowice samolot WizzAir (zdjęcie ilustracyjne)
Awaryjne lądowanie samolotu z Warszawy do Oslo
Włochy
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Prokuratura ma monitoring z autobusu. "Zachowanie kierowcy wskazuje na usterkę"
Ochota
Akt oskarżenia przeciwko byłemu proboszczowi za zabójstwo znajomego bezdomnego
Uderzył siekierą i podpalił bezdomnego. Były proboszcz oskarżony
RADOM
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Cztery minuty grozy. Jak przebiegał feralny kurs autobusu 186
Dariusz Gałązka
Wypadek miejskiego autobusu przy Dworcu Zachodnim w Warszawie
MZA i producent autobusów zabierają głos po wypadku
Ochota
Bieg przez Most w zupełnie nowej odsłonie
Wystartują później, pobiegną nową trasą. Bieg przez most w zmienionej formule
Białołęka
Rafał Trzaskowski na sesji Rady Warszawy
Żądają wyjaśnień w sprawie Szpitala Południowego. Kolejna nadzwyczajna sesja
Śródmieście
Wypadek autobusu w Warszawie
Nieoficjalnie: znamy przyczynę wypadku
Artur Węgrzynowicz
Wypadek na Rondzie Zesłańców Syberyjskich, Warszawa
Staranował sygnalizator, uderzył w tramwaj. Jest nagranie
Ochota
Wypadek na Rondzie Zesłańców Syberyjskich, Warszawa
Uszkodzona infrastruktura, zniszczona kostka. Ślady po dramacie
Ochota
Stacja metra Kabaty
Utrudnienia w kursowaniu metra. Pięć stacji było wyłączonych z ruchu
Mokotów
Wypadek w Warszawie
Autobus wyciągnięty. To policja usłyszała od kierowcy
Ochota
Pułkownik Urszula Tauer pseudonim Ala
Nie żyje pułkownik Urszula Tauer "Ala". Jej specjalnością były tajne misje
Śródmieście
Oskarżeni Łukasz G. i Sebastian W. w sądzie
"Brak bezstronności". Uchylony wyrok w sprawie zabójstwa na Nowym Świecie
Śródmieście
Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu
Drogowcy rozpoczynają prace na Moście Siekierkowskim
Mokotów
Emil Jędrzejewski w siedzibie prokuratury
Skalpel i salony. Dwie twarze lekarza
Iga Dzieciuchowicz, Jakub Stachowiak
Rafał Trzaskowski, Dawid Kacprzyk, Bartłomiej Plewczyński
Kim jest Dawid Kacprzyk? Błyskawiczna kariera i nagły upadek
Sebastian Klauziński
Niedźwiedź Wojtek został przygarnięty przez żołnierzy Armii Andersa, zdjęcie z lat 1942-1943
Niedźwiedź Wojtek stanie na skwerze swojego imienia
Śródmieście
Śnięte ryby w rzece Jeziorce
Co stało się w Jeziorce? Setki śniętych ryb i pilny apel do mieszkańców
Piaseczno
Remont torowiska w Alejach Jerozolimskich
Utrudnienia na Rondzie de Gaulle'a. Kierowcy nie przejadą przez torowisko
Śródmieście
Kolumbijczyk został tymczasowy aresztowany
Wybił szybę i wszedł do budynku uczelni wojskowej. Areszt dla Kolumbijczyka
Rembertów
Seniorka uwierzyła oszustom i straciła pieniądze (zdjęcie ilustracyjne)
Oszukana na "wirus ebola". Straciła 100 tysięcy
Okolice
Zatrzymani mężczyźni udawali policjantów
Udawali policjantów, chcieli wylegitymować osoby pod mostem
Praga Północ
Przed policjantami schował się pod prysznicem (zdjęcie ilustracyjne)
Mieszkańcy dwóch miast kilka dni bez ciepłej wody
Okolice
Policyjna akcja w sprawie sutenerów
W domowych "agencjach" mogło pracować około 100 kobiet
Okolice
Pijany kierowca wjechał autem na wyspę ronda
Utknął na wyspie ronda, świadek nie pozwolił mu odjechać
Okolice
PKP Warszawa Falenica, kolej, pociągi, tory, linia otwocka
Awaria sieci trakcyjnej, zmiany w ruchu pociągów
Wawer
motocykl kask shutterstock_2564556015
Motocyklista nie żyje, kierująca autem oskarżona
Okolice
Akcja służb w Kajetanowie (Mazowieckie)
Pojemniki porzucone przy drodze. "Drażniący zapach"
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki