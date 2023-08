Był pijany, dobijał się do mieszkania. W drodze do izby wytrzeźwień uszkodził radiowóz

Strażnicy miejscy interweniowali wobec agresywnego mężczyzny, który dobijał się do jednego z mieszkań na Pradze. - Agresor był nietrzeźwy. Mimo zabezpieczenia przy użyciu kajdanek w drodze do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych zdołał uszkodzić radiowóz. Po wytrzeźwieniu odpowie za wyrządzone szkody - przekazała straż miejska.

Eksmitowany w związku z przemocą domową

"Na schodach zastali 53-latka, od którego czuć było alkohol. Jedna z mieszkanek budynku poinformowała strażników, że awanturnik dobijał się do mieszkania, z którego został eksmitowany w związku z przemocą domową. Kiedy nietrzeźwy został poinformowany, że z uwagi na swój stan zostanie przewieziony do SODON, stał się na tyle agresywny, że strażnicy zmuszeni byli użyć kajdanek" - przekazała w komunikacie straż miejska.

Jak podano, to niejedyne przewinienie 53-latka. Podczas przejazdu do placówki w pewnym momencie mężczyzna zaczął kopać w ściany przedziału przewozowego i uszkodził szybę. "O tym zdarzeniu poinformowano policję. Nietrzeźwy (alkomat wskazał 2,2 promila alkoholu we krwi), po zwolnieniu z SODON, poniesie konsekwencje swojego zachowania i będzie musiał zwrócić koszty naprawy radiowozu" - podkreślili strażnicy miejscy.