Praga Północ

Pierwszeństwo dla pieszych, więcej zieleni. Metamorfoza praskiej ulicy

Wizualizacja woonerfu na Środkowej
Ulica Środkowa ma przejść zmiany
Źródło: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl
Przebudowa ulicy Środkowej oznacza utworzenie tam strefy zamieszkania, która da pierwszeństwo pieszym. Projekt zakłada także posadzenie nowej zieleni. Pierwsze prace rozpoczną się w tym tygodniu.

- Rozpoczyna się modernizacja ulicy Środkowej na Pradze-Północ. W środę zostanie zamknięty odcinek od Kowieńskiej do Strzeleckiej - poinformowała rzeczniczka Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta Wioleta Rosłoniec.

Po przebudowie ulica stanie się bardziej zielona - zostaną posadzone nowe drzewa i krzewy. Położona zostanie nawierzchnia z kostki brukowej, piesi będą mieli pierwszeństwo.

- Kierowcy pojadą w jednym kierunku od Kowieńskiej do Strzeleckiej oraz od Stalowej do Strzeleckiej, ale powstanie tu strefa zamieszkania, dzięki czemu piesi będą mogli korzystać z całej szerokości ulicy, a nie tylko z chodników. Dla rowerzystów przewidziano ruch dwukierunkowy - wyjaśniła Rosłoniec.

Tak ma wyglądać Środkowa
Tak ma wyglądać Środkowa
Źródło: Na_Prawa Warszawa / Facebook

Dwa etapy prac na Środkowej

Przebudowa Środkowej rozpocznie się od odcinka pomiędzy Kowieńską a Strzelecką. Zostanie on zamknięty w środę o godzinie 7. Przez skrzyżowanie Środkowej i Strzeleckiej kierowcy przejadą tylko od Stalowej w stronę 11 Listopada. Nie będzie przejazdu na wprost Strzelecką.

Przy skrzyżowaniach Środkowej z Kowieńską i Strzelecką drogowcy wygrodzą kilka miejsc parkingowych. Piesi będą mogli przejść Środkową chodnikiem po nieparzystej stronie ulicy. Ten etap prac potrwa do końca marca.

Przebudowa ulicy Środkowej (etap pierwszy)
Przebudowa ulicy Środkowej (etap pierwszy)
Źródło: UM

W kolejnym etapie drogowcy przeniosą plac budowy na drugą stronę skrzyżowania Środkowej ze Strzelecką. Kierowcy od strony Stalowej skręcą w Strzelecką tylko w prawo – w stronę Szwedzkiej. Tak jak wcześniej Strzelecka będzie kończyła się ślepo przed placem budowy. W tym etapie piesi przejdą Środkową po parzystej stronie ulicy.

Prace na odcinku od Kowieńskiej do Strzeleckiej potrwają do końca kwietnia. Później drogowcy przeniosą się na odcinek od Stalowej do Strzeleckiej. Wszystkie prace na Środkowej zakończą się jesienią.

Przebudowa ulicy Środkowej (etap drugi)
Przebudowa ulicy Środkowej (etap drugi)
Źródło: UM

Projekt znany od siedmiu lat

Temat modernizacji Środkowej ciągnie się od kilku lat. W 2021 roku budowa praskiego woonerfu stanęła pod znakiem zapytania, gdy ówczesny wojewódzki konserwator zabytków prof. Jakub Lewicki wycofał zgodę na przebudowę ulicy, choć wcześniej zaakceptował proponowane zmiany. Stwierdził, że sytuację zmienił wpis ulicy do rejestru zabytków w 2020 roku (wcześniej była tylko w ewidencji). Argumentował wówczas, że najpierw należy przeprowadzić remonty kamienic, a dopiero później ulicy.

Projekt jest znany od 2017 roku, kiedy pracownia WXCA wygrała konkurs architektoniczny. W 2018 roku podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji. Koncepcja została wówczas zaopiniowana pozytywnie przez wojewódzkiego i stołecznego konserwatora zabytków.

Wizualizacja Środkowej po modernizacji
Wizualizacja Środkowej po modernizacji
Źródło: Na_Prawa Warszawa / Facebook

Opracował Dariusz Gałązka/b

Źródło: PAP, tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Na_Prawa Warszawa / Facebook

