Klasa kawalerii konnej w liceum na warszawskiej Pradze. "Jeden dzień w miesiącu uczniowie spędzą w stajni"

- Jak miałam pisać koncepcję pracy szkoły, to zaczęłam się zastanawiać, co w tej koncepcji ująć. Piłsudski skojarzył mi się z mundurem, a wtedy zaczęły powstawać klasy wojskowe. Pomyślałam, że może spróbować utworzyć klasy wojskowe, ale też policyjne - podkreśliła dyrektorka szkoły, Izabela Nowak-Piłka.

Liceum współpracuje z 1. Pułkiem Ułanów Krechowieckich Bolesława Mościckiego. - Bardzo często tam jeździliśmy, zachęcaliśmy młodzież do jeżdżenia na koniu. Pomyślałam, że skoro tam jeździmy, to dlaczego nie stworzyć takiej klasy. Przyłączyła się do tego projektu fundacja Polska Galopem, która uzyskała na ten cel dofinansowanie - zaznaczyła. Dodała, że w ramach innowacji pedagogicznej, utworzono właśnie taką klasę kawaleryjską.

Program nie różni się od innych klas

Nie ma specjalnych wymagań dla kandydatów. Jedyną różnicą jest to, że dzieci koniecznie muszą być ubezpieczone. - To jedyny wymóg. Natomiast nie ma znaczenia, czy to dziecko jest zdrowe, czy chore, bo przecież hipoterapia jest powszechnie znana. Jest to klasa dla każdego. Nawet dla osoby, która boi się koni, bo może się przełamie. Oczywiście, jak nie będzie chciała, to nikt jej do tego zmuszał nie będzie - powiedziała dyrektor.