Dziewięć zastępów, podnośniki i kilka godzin działań. Nocny pożar zabytkowej kamienicy na Pradze

Do pożaru doszło w niedzielę wieczorem.

- Informację o pożarze dostaliśmy o 21.11. Zgłoszenie dotyczyło pożaru dachu opuszczonej kamienicy przy Stalowej 73. To budynek murowany z cegły znajdujący się bezpośrednio przy wejściu do stacji metra Szwedzka. Po przyjeździe na miejsce zastępów straży pożarnej okazało się, że doszło do pożaru poszycia dachowego - podsumował akcję w poniedziałek rano Mariusz Hantulski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.