Kupił pomidory w cenie jabłek. Odpowie za oszustwo komputerowe

45-latek, płacąc za zakupy w jednym z dyskontów na Pradze, oszukał system kasy samoobsługowej i kupił pomidory w cenie jabłek. Jego zachowanie zauważyła pracownica sklepu. Nieuczciwość klienta zaprowadziła go do policyjnego aresztu. Grozi mu nawet do pięciu lat więzienia.