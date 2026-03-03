Ostrzelany tramwaj. Policjanci szukają sprawcy, tramwajarze naprawiają skład

22.10.2025 | Ponad dwa miliardy złotych z KPO na inwestycje tramwajowe Źródło: TVN24

Funkcjonariusze gromadzą materiał w sprawie uszkodzenia tramwaju w Alei "Solidarności". Do zdarzenia doszło w piątek.

- Przeprowadzone były oględziny tramwaju, częściowo zabezpieczono też monitoring. Policjanci przesłuchali część świadków, prowadzą również ustalenia w terenie - opisała dotychczasowe prace nadkom. Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Planowane jest powołanie biegłego z zakresu balistyki, by ustalić, czy uszkodzenie faktycznie było wynikiem strzału, a jeśli tak, to z jakiej broni go oddano.

Wymienią szybę

O naprawę tramwaju i koszty wymiany przedniej bocznej szyby zapytaliśmy w Tramwajach Warszawskich.

- Takie szyby mamy na stanie magazynowym, nie trzeba więc ich sprowadzać. Szyba jest w trakcie wymiany, a koszt to 6,5 tysiąca złotych. Po wymianie tramwaj będzie mógł wrócić na trasę - przekazał nam Witold Urbanowicz, rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich. Jak zaznaczył jest szansa, że skład wyjedzie na tory jeszcze we wtorek.

"Motorniczy usłyszał huk"

Do zdarzenia doszło w piątek, 27 lutego, w Alei "Solidarności" przy ulicy Targowej. Policjanci dostali informację o tym, że tramwaj linii 13 został uszkodzony.

- Motorniczy, który stał na światłach (...) usłyszał huk. Zobaczył uszkodzoną szybę, w przedniej części tramwaju, po jego prawej stronie - informował w piątek Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji.

W momencie zdarzenia w tramwaju byli pasażerowie. Na szczęście nikt nie ucierpiał.