Praga Północ

Ostrzelany tramwaj. Policjanci szukają sprawcy, tramwajarze naprawiają skład

Ktoś prawdopodobnie strzelał do tramwaju
22.10.2025 | Ponad dwa miliardy złotych z KPO na inwestycje tramwajowe
Źródło: TVN24
Policjanci poszukują osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie tramwaju na Pradze Północ. Pojazd został prawdopodobnie ostrzelany z wiatrówki. Tramwajarze wymieniają zniszczoną szybę. Skład ma niebawem wrócić na trasę.

Funkcjonariusze gromadzą materiał w sprawie uszkodzenia tramwaju w Alei "Solidarności". Do zdarzenia doszło w piątek.

- Przeprowadzone były oględziny tramwaju, częściowo zabezpieczono też monitoring. Policjanci przesłuchali część świadków, prowadzą również ustalenia w terenie - opisała dotychczasowe prace nadkom. Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Planowane jest powołanie biegłego z zakresu balistyki, by ustalić, czy uszkodzenie faktycznie było wynikiem strzału, a jeśli tak, to z jakiej broni go oddano.

Wymienią szybę

O naprawę tramwaju i koszty wymiany przedniej bocznej szyby zapytaliśmy w Tramwajach Warszawskich.

- Takie szyby mamy na stanie magazynowym, nie trzeba więc ich sprowadzać. Szyba jest w trakcie wymiany, a koszt to 6,5 tysiąca złotych. Po wymianie tramwaj będzie mógł wrócić na trasę - przekazał nam Witold Urbanowicz, rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich. Jak zaznaczył jest szansa, że skład wyjedzie na tory jeszcze we wtorek.

Ktoś prawdopodobnie strzelał do tramwaju
Ktoś prawdopodobnie strzelał do tramwaju
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

"Motorniczy usłyszał huk"

Do zdarzenia doszło w piątek, 27 lutego, w Alei "Solidarności" przy ulicy Targowej. Policjanci dostali informację o tym, że tramwaj linii 13 został uszkodzony.

- Motorniczy, który stał na światłach (...) usłyszał huk. Zobaczył uszkodzoną szybę, w przedniej części tramwaju, po jego prawej stronie - informował w piątek Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji.

W momencie zdarzenia w tramwaju byli pasażerowie. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

"Motorniczy usłyszał huk". Ktoś prawdopodobnie strzelał do tramwaju
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Motorniczy usłyszał huk". Ktoś prawdopodobnie strzelał do tramwaju

Autorka/Autor: Magdalena Gruszczyńska/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

