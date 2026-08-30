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Praga Północ

Ostrzelali namioty osób w kryzysie bezdomności

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Policja zatrzymała podejrzanych
Strażnik miejski o pomocy dla osób w kryzysie bezdomności
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: KRP VI
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Dwóch nastolatków strzelało z wiatrówki do namiotów w okolicach Mostu Świętokrzyskiego. Mieszkają w nich osoby w kryzysie bezdomności. Jedna z nich została lekko ranna.

Policjanci z Pragi Północ interweniowali w rejonie Mostu Świętokrzyskiego. Z informacji przekazanych przez przebywające tam osoby wynikało, że ich namioty zostały ostrzelane, prawdopodobnie z wiatrówek przez grupę agresywnych młodych osób, które wykrzykiwały w ich stronę wulgaryzmy. 

Jedna osoba odniosła obrażenia

"Jeden z koczujących tam mężczyzn szczegółowo opisał przebieg całego zdarzenia. Z jego relacji wynikało, że gdy zwrócił uwagę młodym chłopakom, został postrzelony przez jednego z nich. Drugi też miał przedmiot przypominający broń. Uciekli Mostem Świętokrzyskim w stronę Śródmieścia. Mężczyzna opisał ich wygląd, zaznaczając, że jeden z chłopaków miał kominiarkę" - przekazała nadkomisarz Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

39-latek odniósł powierzchowne rany. Został zabrany do szpitala. Pozostałym osobom przebywającym w namiotach nic się nie stało. Podczas oględzin miejsca zdarzenia policjanci znaleźli cztery okrągłe śruty.

Zatrzymanie i zarzuty

Dwa dni później, w mieszkaniu na Białołęce, policjanci zatrzymali 16-latka, a trzy godziny później, w rejonie galerii handlowej na Pradze Północ, 17-latka. W pobliżu jego miejsca zamieszkania znaleźli wiatrówkę, którą chłopak dzień wcześniej wyrzucił do śmietnika.

Sprawą 16-latka zajmie się sąd rodzinny. Na czas postępowania został objęty nadzorem kuratora.

Policja zatrzymała podejrzanych
Policja zatrzymała podejrzanych
Źródło zdjęcia: KRP VI

"We wtorek, policjanci przedstawili 17-latkowi zarzut narażenia 39-latka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz spowodowania u niego uszczerbku na zdrowiu, za co może grozić mu kara do trzech lat pozbawienia wolności" - poinformowała nadkom. Onyszko.

Prokurator zastosował wobec 17-latka policyjny dozór połączony z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym i zbliżania do niego, zakazem kontaktowania się, w jakiekolwiek formie z innymi uczestnikami prowadzonego postępowania. Wydał również wobec niego zakaz zbliżania się do miejsca przebywania osób w kryzysie bezdomności, w rejonie Mostu Świętokrzyskiego.

Policja zatrzymała podejrzanych
Policja zatrzymała podejrzanych
Źródło zdjęcia: KRP VI
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaPrzestępczość w Warszawie
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
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