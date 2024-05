Opuszczony zabytkowy budynek szkoły tramwajarzy przy ulicy Kawęczyńskiej przyciąga uwagę nieletnich. Tym razem do środka weszło osiem osób, by "pozwiedzać". Wyprowadzili ich strażacy i strażnicy miejscy.

Przyjechali "pozwiedzać"

"Funkcjonariusze w ślad za intruzami weszli do pustostanu. Będąc na pierwszym piętrze strażnicy poczuli intensywny zapach farby i usłyszeli szmery na wyższym piętrze. Na ostatniej kondygnacji, na końcu korytarza, funkcjonariusze zastali ośmioosobową grupę (czterech chłopców i cztery dziewczyny) w wieku od 11 do 17 lat" - podała w komunikacie stołeczna straż miejska.

To była kolejna interwencja w tym budynku

Nieletni przyznali, że przyjechali z ciekawości, by pozwiedzać Jedna z nastolatek miała dwie puszki farby w sprayu. Przyznała, że namalowała nimi niewielki rysunek na jednej z płyt zabezpieczających okno.

Nie pierwsza interwencja

W marcu z kolei podczas kontroli okolicy strażnicy zauważyli, że grupa osób wtargnęła do opuszczonego budynku. Okazało się, że to pięcioro nastolatków. Wszyscy byli uczniami warszawskich liceów. Cała grupa została przekazana policji.

Miała być fabryka, ale powstała "szkoła tramwajarzy"

Budynek Gimnazjum Roesnerowej przy Kawęczyńskiej 12 powstał pod koniec lat 20. XX wieku. Początkowo należał do żydowskiej rodziny Datynerów i miał być fabryką. Jednak przedsięwzięcie upadło, a nieruchomość została zlicytowana. Nowa właścicielka Halina Roesner utworzyła w nim gimnazjum, nazywane przez przedwojennych mieszkańców Pragi "szkołą tramwajarzy" (zajezdnia nieopodal działa do dziś). W 1938 roku w budynku mieściło się liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Po zajęciu Pragi we wrześniu 1944 roku Armia Czerwona ulokowała tu Trybunał Wojenny i prokuraturę. W piwnicach do dziś zachowały się charakterystyczne drzwi do celi z tzw. judaszem. Po zakończeniu wojny w budynku ulokowano pierwsze na Pradze żeńskie liceum, a pod koniec lat 50. hotel Ochotniczych Hufców Pracy. Przez ostatnie kilka lat budynek nie był użytkowany.