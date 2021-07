Odnaleźli szczątki trzech młodych osób. "Obszar kryje jeszcze wiele dramatycznych tajemnic"

Pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej odnaleźli kolejne szczątki ludzkie na terenie dawnego więzienia UB i NKWD "Toledo". - To szczątki należące do trzech, bardzo młodych osób, umieszczone w dwóch jamach grobowych - mówił profesor Krzysztof Szwagrzyk, zastępca prezesa IPN.

Chodzi o osoby w wieku 19-20 lat, szczegóły będą dopiero badane. - To zdecydowanie nie jest czas na to, żeby mówić o nazwiskach - podkreślał prof. Krzysztof Szwagrzyk. - Sposób ułożenia ciał i miejsce ich odnalezienia wskazuje, że jest to kontynuacja tych wcześniejszych odkryć - dodał.

Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN od wiosny ubiegłego roku prowadzi prace poszukiwawcze na terenie po dawnym więzieniu "Toledo". Dotychczas w trakcie prac ujawniono szczątki 20 osób. W minionym tygodniu, pod warstwami gruzu i asfaltu, odkryto szczątki mężczyzny w wieku 35-45 lat, pogrzebane bez trumny w małym, bezimiennym grobie. Po sprawdzeniu dalszej części terenu archeolodzy BPiI IPN stwierdzili obecność co najmniej dwóch kolejnych jam grobowych. Nie jest wykluczone, że podczas dalszego etapu prac zostanie ujawniona dalsza część sekwencji tajnych pochówków.

Do przebadania "bardzo duży teren"

W tej chwili badany jest terem pomiędzy i pod garażami, które wybudowano w latach późniejszych. Jego część należała wcześniej do ogrodu więziennego, gdzie – według relacji świadków – miało również dochodzić do grzebania ciał zmarłych i pomordowanych więźniów "Toledo". Działania planowane są do końca lipca.

- Z pewnością nie będzie to etap końcowy - zastrzegł Szwagrzyk. Wyburzane są wszystkie garaże na tym obszarze, a badacze IPN będą mieli to przebadania bardzo duży teren. - Zrobimy wszystko, aby do końca tego roku lub początku przyszłego cały ten teren został przez nas przebadany. Dopiero wtedy dokładnie będziemy mogli powiedzieć, że nie ma już więcej szczątków ludzkich. Obszar, na którym się znajdujemy, kryje jeszcze wiele dramatycznych tajemnic, a my jesteśmy po to, aby je wszystkie wyjaśnić - zadeklarował.

W trakcie poprzednich prac IPN odnalazł na terenie "Toledo" szczątki 19 osób IPN

Znane z wyjątkowo brutalnych przesłuchań

Więzienie Karno-Śledcze Warszawa III (tzw. Toledo) to więzienie Urzędu Bezpieczeństwa i NKWD istniejące od chwili wejścia w 1944 roku wojsk sowieckich na Pragę. Było znane z wyjątkowo brutalnych przesłuchań. Historycy IPN przypominają, że było ono przeznaczone dla żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz innych więźniów politycznych, których reżim stalinowski uznał za niebezpiecznych dla nowej władzy. Więzienie to, w którego murach wykonano egzekucje na wielu członkach podziemia niepodległościowego, istniało do 1956 roku. Wśród więźniów uchodziło za najsurowsze.

W marcu informowaliśmy o pracach na terenie więzienia przy Rakowieckiej:

Kolejny etap prac IPN w dawnym więzieniu przy Rakowieckiej Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN / Facebook

Autor:mp/r

Źródło: PAP