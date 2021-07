Przemieszane szczątki czerech osób w więziennym ogrodzie. Pośród kości wojskowy orzełek

Prace archeologiczne na terenie więzienia "Toledo" przy ulicy 11 listopada prowadzi od wiosny ubiegłego roku Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN. W tej chwili badany jest teren pomiędzy i pod garażami, które wybudowano na obszarze należącym częściowo do ogrodu więziennego, gdzie - według relacji świadków - miało również dochodzić do grzebania ciał zmarłych i pomordowanych więźniów.

W środę badacze poinformowali na Twitterze o odnalezieniu szczątków kolejnych czterech osób. - W zbiorowej mogile znajdowały się przemieszane szczątki czterech osób. Poddano je wstępnej ocenie antropologicznej w miejscu ich odnalezienia. Widzimy, że szczątki zostały naruszone, trwa próba wyjaśnienia czy doszło do tego w czasie prac budowlanych, czy może w jakiś inny sposób - wyjaśnia ks. Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN. - Czaszki trzech osób noszą ślady postrzałów. Przy szczątkach jest też orzełek, należy więc domniemywać, że są to ofiary wojskowe - zaznacza. Takie metalowe emblematy były noszone przez żołnierzy na rogatywkach i furażerkach.

Próbują ustalić tożsamość

- W tej chwili jest zbyt wcześnie, by mówić o identyfikacji osób. Pobieramy materiał genetyczny do badań i równolegle prowadzone jest typowanie, do kogo mogły należeć szczątki. Próbujemy typować między innymi na podstawie listy ofiar, na których wykonano wyroki śmierci w więzieniu "Toledo" - mówi Trzaska. Istotnymi wskazówkami dla badaczy mogą być na przykład informacje o tym, ile osób stracono konkretnego dnia. Są one porównywane z liczbą osób odnalezionych w danej mogile. - Przy każdym tego typu odkryciu informowani są prokuratorzy IPN - dodaje.