Praga Północ Od poniedziałku utrudnienia na Jagiellońskiej

Prace na Jagiellońskiej Źródło: UM Warszawa

Ratusz poinformował w komunikacie, że ciepłownicy będą przebudowywali magistralę znajdującą się pod ulicą. Wygrodzą część jezdni i wprowadzą jeden kierunek ruchu –w stronę Alei "Solidarności". W kierunku przeciwnym najlepiej pojechać Targową lub Wybrzeżem Szczecińskim.

Targową, w stronę pętli PKP Olszynka Grochowska, pojadą autobusy linii 135.

Roboty rozpoczną się w poniedziałek, 27 kwietnia, około godziny 7 od odcinka pomiędzy ulicami Kłopotowskiego i Okrzei. Kierowcy przejadą tylko w stronę Alei "Solidarności". Następnie ciepłownicy będą przesuwali się w kierunku Kępnej. W lipcu remontowany odcinek Jagiellońskiej zostanie zamknięty. Wtedy drogowcy ułożą nową nawierzchnię.

