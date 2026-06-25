Obrzucił urząd skarbowy kamieniami. Nagranie
Chodzi o budynek Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga przy ulicy Jagiellońskiej. - Doszło do wybicia kilku szyb. Trwają ustalenia policyjne w tej sprawie - przekazała nam oficer prasowa praskiej komendy nadkomisarz Paulina Onyszko.
Kilka rzutów
Policja nie podaje szczegółów sprawy do czasu zakończenia czynności prowadzonych na miejscu. Sprawca nie został zatrzymany.
Dziennikarz tvn24.pl Robert Zieliński dotarł do nagrania z monitoringu, na którym widać mężczyznę układającego przedmioty - prawdopodobnie kamienie - na plastikowej zaporze. Następnie bierze jeden po drugim do ręki i z impetem rzuca w budynek.
Dziury na wylot
Na miejscu był w czwartek rano reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz. - Szklana elewacja budynku jest w wielu miejscach popękana. Niektóre dziury są na wylot. Rozbita jest także szyba drzwi wejściowych - opisał.
Teren obok ściany budynku został wygrodzony taśmą, potłuczone szkło leżące na chodniku policyjni technicy obrysowali kredą.