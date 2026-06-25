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Praga Północ

Obrzucił urząd skarbowy kamieniami. Nagranie

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Ktoś powybijał szyby w budynku urzędu skarbowego
Obrzucił budynek urzędu skarbowego kamieniami
Źródło wideo: tvn24.pl
Źródło zdj. gł.: tvn24.pl
Urząd skarbowy na warszawskiej Pradze Północ został obrzucany kamieniami. Policja potwierdziła, że wybitych zostało kilka szyb.

Chodzi o budynek Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga przy ulicy Jagiellońskiej. - Doszło do wybicia kilku szyb. Trwają ustalenia policyjne w tej sprawie - przekazała nam oficer prasowa praskiej komendy nadkomisarz Paulina Onyszko.

Kilka rzutów

Policja nie podaje szczegółów sprawy do czasu zakończenia czynności prowadzonych na miejscu. Sprawca nie został zatrzymany.

Dziennikarz tvn24.pl Robert Zieliński dotarł do nagrania z monitoringu, na którym widać mężczyznę układającego przedmioty - prawdopodobnie kamienie - na plastikowej zaporze. Następnie bierze jeden po drugim do ręki i z impetem rzuca w budynek.

Policja bada sprawę uszkodzonych szyb w urzędzie na Pradze Północ
Uszkodzone szyby w budynku urzędu skarbowego na Pradze
Uszkodzone szyby w budynku urzędu skarbowego na Pradze
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Uszkodzone szyby w budynku urzędu skarbowego na Pradze
Uszkodzone szyby w budynku urzędu skarbowego na Pradze
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Uszkodzone szyby w budynku urzędu skarbowego na Pradze
Uszkodzone szyby w budynku urzędu skarbowego na Pradze
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Uszkodzone szyby w budynku urzędu skarbowego na Pradze
Uszkodzone szyby w budynku urzędu skarbowego na Pradze
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Uszkodzone szyby w budynku urzędu skarbowego na Pradze
Uszkodzone szyby w budynku urzędu skarbowego na Pradze
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Uszkodzone szyby w budynku urzędu skarbowego na Pradze
Uszkodzone szyby w budynku urzędu skarbowego na Pradze
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Uszkodzone szyby w budynku urzędu skarbowego na Pradze
Uszkodzone szyby w budynku urzędu skarbowego na Pradze
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Uszkodzone szyby w budynku urzędu skarbowego na Pradze
Uszkodzone szyby w budynku urzędu skarbowego na Pradze
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Uszkodzone szyby w budynku urzędu skarbowego na Pradze
Uszkodzone szyby w budynku urzędu skarbowego na Pradze
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Uszkodzone szyby w budynku urzędu skarbowego na Pradze
Uszkodzone szyby w budynku urzędu skarbowego na Pradze
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Dziury na wylot

Na miejscu był w czwartek rano reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz. - Szklana elewacja budynku jest w wielu miejscach popękana. Niektóre dziury są na wylot. Rozbita jest także szyba drzwi wejściowych - opisał.

Teren obok ściany budynku został wygrodzony taśmą, potłuczone szkło leżące na chodniku policyjni technicy obrysowali kredą.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
PolicjaPrzestępczość w Warszawie
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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