Praga Północ

Obrażał Ukrainkę w autobusie. Aktywistka stanęła w jej obronie, została uderzona

zenobia
Warszawa
Źródło: Google Earth
Aktywistka Zenobia Żaczek poinformowała w mediach społecznościowych, że została uderzona przez agresywnego pasażera autobusu w Warszawie. Chwilę wcześniej mężczyzna miał obrażać Ukrainkę w związku z jej narodowością. Żaczek stanęła w jej obronie. Sprawą zajmuje się policja.

Według informacji przekazanych przez Zenobię Żaczek, aktywistkę związaną m.in. z Komitetem Obrony Praw Lokatorów, w sobotę w jednym z warszawskich autobusów na Pradze-Północ została ona zaatakowana przez mężczyznę.

Stanęła w obronie Ukrainki. "Krzyknął coś o Banderze"

Jak wynika z relacji przedstawionej przez działaczkę w mediach społecznościowych, wszystko zaczęło się od tego, że jeden z pasażerów miał słownie atakować starszą kobietę - Ukrainkę. Większość świadków miała nie reagować - w przeciwieństwie do Zenobii Żaczek, która stanęła w obronie Ukrainki.

Mężczyzny szuka policja

W poniedziałek przed południem Zenobia Żaczek poinformowała, że po publikacji nagrań odezwała się do niej policja. "Proszą o zawiadomienie. Monitoring już mają" - poinformowała aktywistka.

Jak poinformował w rozmowie z Onetem mł. insp. Robert Szumiata, rzecznik Komendy Stołecznej Policji, aktywistka "zgodziła się złożyć oficjalne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VI na Pradze-Północ". - Trwają poszukiwania mężczyzny - powiedział mł. insp. Szumiata.

Autorka/Autor: bp/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Zenobia Żaczek (Facebook)

