Za usiłowanie zabójstwa 19-letniemu nożownikowi grozi dożywocie

Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał 19-latek, który - według policji - ugodził nożem swojego znajomego. Za to przestępstwo grozi mu dożywotnie więzienie.

Jak przekazała Irmina Sulich, rzeczniczka północnopraskiej komendy policji, do zdarzenia doszło na Pradze Północ pod koniec maja tego roku. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna w trakcie kłótni ze znajomym ugodził go nożem w klatkę piersiową. Ofiarę ataku przewieziono do szpitala, gdzie była operowana.